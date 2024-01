El delantero de River Miguel Borja es pretendido por el Austin FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, por lo que el conjunto de Martín Demichelis podría debilitarse aún más en ataque mientras busca delanteros en el mercado de pases.

River ya perdió a Matías Suárez, quien no renovó su contrato, y a Salomón Rondón, que seguirá su carrera en el Pachuca de México, por lo que el plantel quedó diezmado y Demichelis pidió refuerzos en la parte ofensiva.

No obstante, los dos elegidos por el técnico no llegarán al elenco de Núñez: Rafael Santos Borré jugará en el Inter de Brasil y José Manuel López seguiría en Palmeiras.

"López está en un equipo que compite a la misma altura que nosotros, no sé si es más caro o más barato, pero es una negociación que, llegado el caso, llevará su tiempo porque no es fácil sacarle un jugador a un equipo brasilero", expresó Leonardo Ponzio, integrante de la Secretaría Técnica, sobre la negociación con el ex jugador de Lanús.

Ahora se encendieron las alarmas en el "Millonario" debido a que llegó una oferta por Borja de 3.5 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha del atacante de 30 años.

Si bien la suma ofrecida por Austin DC es baja, se espera que la institución estadounidense envíe una nueva propuesta por el colombiano. En caso de ser vendido, Demichelis solo contará con Facundo Colidio y el juvenil Agustín Ruberto como opciones en la delantera de cara a la temporada 2024.

Borja tiene contrato con River hasta diciembre de 2025 y una cláusula de salida de 8 millones de dólares, que sería lo único que pretendería la Comisión Directiva del club argentino para desprenderse del "Colibrí" en el actual mercado de pases.