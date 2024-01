Estado de los caminos rurales: productores esperan solución

Las persistentes lluvias y tormentas que se vienen registrando durante este verano en distintos puntos de la provincia agravan el estado de los caminos rurales, una problemática que viene originando un constante reclamo desde el sector del campo. En este marco, a principios de este año el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció que “destinará el 50% del impuesto inmobiliario rural provincial a la reparación de los caminos de la producción”, incrementando el porcentaje del 30% que se asignaba a esta labor, lo que generó expectativas en torno a que finalmente se pueda dar solución a las dificultades ocasionadas por la falta de mantenimiento.

Según expresaron desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), aproximadamente 28.000 kilómetros entre caminos de tierra, de ripio y pavimento, de los cuales 23.000 son de tierra y el resto de ripio y asfalto, y es crucial mantenerlos.

Con respecto a la situación actual, Jorge Bianchini, tambero en el paraje Las Piedras y El Palenque, contó a UNO: “Los caminos de la zona están bastante deteriorados, no tienen mantenimiento desde hace bastante tiempo. Falta puñetear, abrirles el desagüe. Mientras no llovía no pasaba nada, pero ahora se nota el mal estado en que están”.

Según comentó, ayer en esa zona cayeron 65 milímetros, pero en lugares como Tabossi y Viale, las precipitaciones superaron los 100 milímetros. “Hubo tormenta en esos lados, y después fue una lluvia general en todos lados, no fue una lluvia de verano que pasó en un lugar y en otro lugar no. Lo bueno es que en esta época llueve y se seca rápido, y medianamente la gente puede salir. En cambio, en invierno llueve y capaz que está una semana con barro. A quienes trabajamos a cielo abierto para producir, tenemos que aguantarnos los fríos, los calores, la seca, y ahora un verano llovedor, que en este caso muchos lo agradecemos, porque ya padecimos la sequía y fue tremenda”, aseguró.

Bianchini remarcó que en la actualidad no llegaron a tener en su zona problemas para trasladar la producción “porque los caminos se orean”. En su caso, él se ocupa de hacer el mantenimiento de una entrada de 1.100 metros que tiene en su campo. Sin embargo, observó: “El problema son los caminos secundarios, los que están más adentro, a unos siete, ocho, o 10 kilómetros para adentro, que están destruidos”.

“En los municipios se van a tener que poner de acuerdo para ver de qué forma ir mejorando los caminos de la producción. Porque en los pueblos del interior en general viven de la producción. Y si bien se está viendo más predisposición para acomodar los caminos, no han hecho nada todavía. Igual tenemos expectativa de que se mejoren”, expresó.

Ceferino García, productor de vacas de cría en el Distrito Chilcas, a unos 15 kilómetros de General Ramírez, señaló que la lluvia fue copiosa en este sector de la provincia desde la madrugada de ayer: “A los caminos ahora los habían acomodado un poco, pero hay partes que están medio abandonadas, porque llega la máquina, pero hasta un cierto punto. Hay un tramo que no terminan de arreglarlo completo, sólo arreglan la parte principal”.

También recordó que hace un mes hubo un fuerte temporal con vientos y lluvia azotó la zona y cayeron varios árboles en el camino, que impidieron el paso. “En medio de todo el desastre que hizo esa tormenta acá, quedaron un montón de árboles tirados en la calle, que nos impedían el paso hacia el campo a varios de los productores. Yo llegaba con la camioneta hasta un cierto punto hasta donde no podía avanzar más y ahí me iba caminando al campo unos tres kilómetros de ida y tres de vuelta todos los días. Éramos varios en esa situación y habíamos pedido al Municipio sacar esos árboles, pero creo que estaban sobrepasados de trabajo con todo los destrozos que hubo, así que los tuvo que cortar un vecino”, manifestó.

“Igualmente yo soy un agradecido porque la estamos sacando barata nosotros acá en la zona, porque hay otros lugares que están mucho peor, con toda esta cantidad de agua que está cayendo, como Corrientes, o Córdoba”, subrayó.

Por su parte, Adrián Buffa, productor tambero de la zona de Rosario del Tala, también contó que en lo que es la ex ruta 131, que es donde reside, “no pasa una máquina vial desde octubre el año pasado, ni siquiera en estos tiempos de tanta lluvia, cuando quedan afectados”.

Consultado por la situación, Elvio Guía, director de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos y vicepresidente de la entidad a nivel nacional, explicó: “Evidentemente, con las lluvias copiosas en la actualidad y con el atraso en el mantenimiento que veníamos teniendo en los caminos rurales, se va a agravar el estado en el que están en muchos lados. Ya a fin del año pasado y principios de este año, la abundante lluvia trajo problemas en las alcantarillas y demás, así que veremos cómo se puede ir solucionando esto. Son muchos años de desmejora y de no haber hecho las obras de infraestructura que se necesitaba, así que por arte de magia esto no se puede arreglar enseguida”.

“Hubo muchos años y meses de seca que no se repasaron los caminos y hoy con la topografía de la provincia, las copiosas lluvias y la velocidad con la que llueve, evidentemente va a traer problemas que se van a ver reflejados sobre todo cuando en los productores que tienen que salir en el día a día, y cuando se empiece a levantar la cosecha también”, añadió.

En este marco, comentó: “Todavía se está sembrando maíz de segunda en algunos lugares en que no ha habido complicaciones como exceso o falta de lluvia, porque en algunos sitios aún están con exceso de agua”.

Sobre el estado de los cultivos, concluyó: “Hoy por hoy, en el caso de que ya se hayan implantado tanto la soja como el maíz, vienen bien, están en estado bueno en general y muy bueno en algunos casos, salvo en esos lugares que no han podido sembrar por seca, y en otros por lluvia. Veremos cómo sigue el tiempo, ya que está haciendo estragos en algunas zonas por el viento, caída de granizo y grandes volúmenes de agua en corto tiempo. Y eso hace también que se complique mucho todo lo que son las obras viales”.