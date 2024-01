Confirman la identidad del conductor fallecido e investigan la propiedad de un can

Estación Plus Crespo

La Investigación Penal Preparatoria a causa de la muerte de un conductor, fue reuniendo material de análisis con el correr de las horas.

FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que se colectó registro fotográfico de la mascota del conductor, la cual no se descarta que podría haber estado viajando con él y deberá entonces cotejarse si se corresponde con el can muerto en la escena del siniestro vial.

Asimismo, se confirmó que la víctima fue identificada como Elois Germán Benitez, de 40 años de edad, domiciliado en Nogoyá. Fue socorrido "en estado consciente" por la policía de esa jurisdicción y Bomberos Zapadores.

El hombre perdió la vida cuando estaba siendo atendido en el Hospital San Martín, después del despiste y vuelco protagonizado en Ruta 12, en cercanías a Aldea María Luisa. El rodado revistió severos destrozos, terminando su trayectoria dentro de un campo.