Billetera Entre Ríos: Provincia evalúa la continuidad

El programa Billetera Entre Ríos se implementa en la provincia desde el 18 de diciembre de 2022 con el propósito de incentivar la compra local, a través de reintegros del 30% de lunes a jueves en alimentos y medicamentos, los martes y miércoles en indumentaria y calzado y los jueves en bares y restaurantes. Según datos oficiales, durante el primer año de vigencia el programa impulsó más de 2.500 millones de transacciones, con un promedio en los últimos días de noviembre y diciembre de 2023 de entre 20.000 y 23.000 compras diarias en los días donde rige el descuento. Para los comerciantes, en tanto, el costo fiscal mensual en promedio no llega a un millón de pesos, sin contar que la balanza se compensa con impuestos recaudados por cada operación.

Al observar las operaciones por rubro, el 83% de las compras se realizan en negocios de alimentos, mientras que el 14% corresponde a farmacias. El 3% restante de las ventas se completa en librerías y jugueterías, bares y restaurantes, hotelería y hospedaje. A nivel provincial, el programa tiene más de 2.500 comercios adheridos, el 77% son supermercados y almacenes, el 14% farmacias y el 8% librerías, el resto lo componen locales de comida.

Oficialmente indican que son más de 200.000 los usuarios registrados en la aplicación perteneciente a la firma Plus Pagos, con mayoría en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay. Aunque la cantidad de ventas con Billetera Entre Ríos se impulsó, luego de la devaluación posterior a las elecciones primarias–con 300.000 operaciones– y desde octubre –más de 330.000–, cuando se complementó con el programa Compre sin IVA de Nación (logrando reintegros de hasta un 51%), en las últimas semanas son múltiples los testimonios de vecinos a los que los reintegros del 30% no se aplican o no llegan en su totalidad. Del mismo modo, se multiplican las quejas ante la falta de operatividad de la aplicación, que dificulta su uso en sectores que más requieren de la ayuda, como jubilados y pensionados.

Comerciantes

En relación a la problemática, Mario Sarli, referente del Centro de Almaceneros de Paraná dijo a UNO: “La Billetera se está utilizando todavía, creo que le llega el reintegro a la gente y a nosotros, los comerciantes, nos llega no regularmente como debería ser, a 48 horas de la operación, pero pagan. Todas estas cosas ayudan poco a la gente que menos tiene, son subsidios para los ricos porque la gente que realmente necesita no tiene Billetera, tampoco Modo, con una cuenta con fondos en Banco Nación”. Además, explicó las preocupaciones que tienen en vilo al sector, por lo que esperan que haya políticas que ayuden a los sectores vulnerables: “Dependemos de la gente, del gasto. Las medidas como la quita del IVA con compras con débito tampoco llegó a los más pobres. Hoy la lucha de nosotros es con la inflación, que cada día nos empobrece más a todos. Otra cosa que nos preocupa es que no podemos tomar empleados por las cargas sociales, porque el tributo de mi despensa es igual al que hace Carrefour por ejemplo. Debería haber alguna escala para los que tenemos dos o tres empleados, que no sea la misma que las grandes superficies comerciales. La competencia es desigual, es una gran preocupación que tenemos y esperemos que alguien algún día nos escuche”.

¿Continuidad?

El caso provincial se implementó luego de conocer el éxito en operaciones comerciales en Santa Fe, que desde inicios de enero se encuentra en una pausa, ya que la gestión de Maximiliano Pullaro, que busca orientarlo a los sectores sociales más carenciados.

Al cumplirse un año de la implementación del programa Billetera Entre Ríos el diputado nacional por Más para Entre Ríos y exgobernador, Gustavo Bordet pidió la continuidad del programa y expresó: “Con la excelente experiencia de este año y teniendo en cuenta la reducción del salario real en este contexto de crisis, Billetera Entre Ríos debe continuar. Si el gobierno está del lado de la gente, tiene que seguir estimulando el comercio local y facilitar el acceso a alimentos y medicamentos de las familias entrerrianas”.

Consultado sobre el tema en una conferencia de prensa reciente, el gobernador Rogelio Frigerio afirmó que es un tema en estudio por su equipo, con la idea que continúe.

En ese sentido, UNO dialogó con Uriel Brupbacher, contador público, secretario de Presupuesto y Finanzas Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, quien afirmó: “Como todos los programas que tiene la provincia, tanto en lo económico, como en salud y en lo social, están todos siendo evaluados. Algunos se reformarán, otros se darán de baja y surgirán algunos programas nuevos. Hasta que no terminemos de hacer el análisis de todas las deudas que tenemos en la provincia, fundamentalmente en la obra pública, no sabremos. Ése es el trabajo que tenemos para este primer bimestre, porque tenemos que consolidar las deudas totales de la provincia y entre esas está el préstamo internacional, la reserva que en su momento estaba hecha en pesos y luego con la devaluación tuvo un impacto grande. Tuvimos que replantear toda la estrategia financiera de pago para este primer semestre. No tengo certeza de la continuidad o no de la Billetera Entre Ríos porque entra en el análisis general de todos los programas del gobierno y la principal línea de trabajo en esta primera parte de la gestión es la consolidación de deuda y armar el esquema y el flujo de financiamiento para el pago de la misma”.

En este sentido, el contador detalló: “Hasta hoy el programa está vigente. Esta semana deberíamos estar acercándole la propuesta al gobernador de lo que es la consolidación de deuda de la obra pública y los informes de impacto fiscal de los distintos programas, con los posibles financiamientos. Ahí se tomaría una definición al respecto”.

Si bien los usuarios consultados desean su continuidad ante la crisis económica, refieren que el programa necesita mejoras técnicas.