Liberan de puerto los nuevos móviles para Bomberos Voluntarios de Crespo

Estación Plus Crespo

Con mucha expectativa, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Crespo aguarda la incorporación de dos nuevas unidades a su parque automotor. El presidente de la Asociación, Héctor Weber, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Felizmente podemos confirmar que ya estarían liberados los dos vehículos en el puerto. Entre el miércoles y el viernes de esta semana nos serían entregados. La contadora hizo un trabajo muy fino y constante, porque implicó muchos trámites burocráticos, ante AFIP y Aduana, pero llegamos a concluirlos".

"Desde el 24 de noviembre que estaban en el puerto y desde allí, ahora irán al taller ubicado en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe. A lo largo de dos semanas estarán incorporándole los elementos necesarios y en consecuencia, en tres semanas podremos ya tenerlos operativos en el cuartel", anticipó el dirigente.

Importante donación

"Todos los años recibimos de parte de la empresa CALISA una donación, y en este enero -donde las dificultades económicas atraviesan a todos-, decidimos hacerlo público. Es importantísimo el monto para nosotros y siempre apunta a las necesidades del cuartel", afirmó Weber y agregó: "Estamos más limitados, en función del impacto de la inflación. Igualmente vamos logrando objetivos y en eso reconocemos y agradecemos enormemente el gesto de este grupo empresario".

Más equipamiento

El presidente sostuvo que "en forma reciente hemos adquirido equipamiento por $1.500.000. Son pocos los elementos que uno consigue con esa cifra, que cuesta mucho reunir, dado que este rubro no escapa a la realidad que estamos viviendo. A eso mismo, lo conseguíamos un 30% menos, no hace tanto tiempo atrás. De todas formas, siempre que podemos no dejamos pasar la oportunidad de nutrir al cuartel de recursos, para un mejor servicio", concluyó.