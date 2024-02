Emitieron alerta rojo por temperaturas extremas para parte de Entre Ríos

La ola de calor sigue sin dar respiro a la mayor parte del país. Tanto los valores mínimos como los máximos se mantienen en un rango extremadamente elevado.

Sólo hay tres provincias de Argentina que no están afectadas por la ola de calor: Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. El resto se mantienen bajo alerta por las elevadas temperaturas y no solo por los valores que vienen observándose, sino también por la persistencia de estos registros térmicos que no dan tregua.

El Servicio Meteorológico Nacional, en su última actualización del Sistema de Alerta Temprana, elevó a rojo el nivel de riesgo por temperaturas extremas en Entre Ríos.

Los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay se encuentran bajo alerta rojo. Esto implica que las altas temperaturas pueden muy peligrosas. Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

El resto de la provincia, en tanto, se encuentra bajo alerta amarilla. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado la máxima llegará a los 38ºC, mientras que el domingo descenderá a 37ºC. Ambos días el cielo estará algo nublado.

Para el lunes se espera una máxima de 39ºC, en tanto que para el martes se anticipa máxima de 37ºC. El miércoles bajará tres grados y anuncian máxima de 34ºC.

Para el jueves la máxima llegará nuevamente a 36ºC. Se esperan días mayormente nublados, aunque sin probabilidad de lluvias en la región.