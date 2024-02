Fiesta clandestina en el Delta: piden intervención de la Justicia

En este orden, se describió que en un predio donde anteriormente se han realizado fiestas ilegales y clandestinas, ya se han montaron las carpas e infraestructura para el evento masivo. Denunciaron que la convocatoria no está autorizada por el Municipio de Victoria y se trata de una más de las tantas convocatorias de este tipo que se realiza sin control alguno en el Delta, violando el amparo ambiental que rige para el Delta y el Plan de Manejo de la Reserva.

En el Día Mundial de los Humedales, en horas del mediodía, ingresó en el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federal Federico Ángel Martin, una presentación donde se denuncia la violación de la cautelar federal que rige de protección para el Delta del Paraná y solicita el “cese del estado antijurídico”, sostiene el escrito.

En el documento elevado a la Justicia, se informa que este domingo 4 de febrero, a partir de las 2 y hasta el mediodía del mismo, se realizará “una fiesta electrónica en la Ruta 174 km 7, según publicidad que se está realizando en las redes sociales y que adjuntamos”. Se trata del parador donde funciona Wakeland, en la primera bajada de la Ruta Nacional 174 que une con la ciudad de Rosario, en la Isla la Deseada, en jurisdicción de ejido de la Municipalidad de Victoria, y que administra del ganadero Enzo Federico Vignale. El empresario cuenta con un largo historial de realización de fiestas ilegales, pero se las ingenia para eludir a la Justicia.

Como se recordará, el 1º de julio de 2020, merced a la presentación de un amparo ambiental, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Alonso, estableció “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”. Y en esta medida se encuentra comprendida las convocatorias de música, alcohol y consumos recreativos. Vignale ya está notificado de la cautelar federal, por eso terceriza o subarrienda el predio para las fiestas como modus operandi de modo que un tercero aparece desconociendo falta que está cometiendo y de esta forma zafa de ser castigado cuando con los hechos consumados son inspeccionados por la policía y empleados municipales.

“Este evento, forma parte de una serie de fiestas que se vienen realizando dentro de la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria, contraviniendo la cautelar dictada en estos autos en fecha 1 de julio de 2020, donde se prohíbe toda actividad humana perjudicial para el ecosistema de humedales, además de ser contrarios a la ordenanza municipal Plan de Manejo de la Reserva de Humedales e Islas aprobado por ordenanza municipal en fecha 9 de noviembre de 2023, por ser contrarios a los objetivos de protección ambiental que contempla la reserva, a lo que se suma una medida cautelar vigente, dictada los autos de referencia, que prohíbe estas actividades”, subrayan en el documento presentado al juez Martin y al que accedió ERA Verde.

“Estas fiestas –continúa la denuncia– de gran concurrencia generan niveles de ruidos no permitidos; luces; utilización de pirotecnia; residuos de todo tipo, tales como botellas plásticas y de vidrio, latas, que no sólo contaminan el suelo y el agua, si no implican un peligro potencial de incendios, por el efecto lupa, que es una de las principales causas de incendios forestales; uso indebido del suelo por el tránsito vehicular y estacionamiento sobre el suelo, degradándolo. Todas estas consecuencias afectan gravemente a la flora y fauna y son un potencial riesgo de incendios”, advierten.

Por último, ante lo expuesto, solicitan al magistrado “se ordenen las medidas necesarias para que dicho evento no se concrete y se cumpla con la medida cautelar de la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente y que impliquen riesgo de incendio, aún en carácter accidental”, replicó Entre Ríos Ahora.