River goleó hoy por 3 a 0 a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza y se subió a lo más alto de la Zona B de la Copa de la Liga, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del certamen.

El "Millonario" fue ampliamente superior a su rival y prácticamente liquidó el juego en los primeros 45 minutos: Miguel Borja, Ignacio Fernández y Andrés Herrera fueron los autores de los goles del conjunto dirigido por Martín Demichelis.

Con este resultado, River superó a Argentinos Juniors y se subió a lo más alto de la tabla con 10 puntos, dos más de los cosechados por el "Bicho" hasta el momento en la competencia.

El dominio de River fue total y desde el inicio e incluso mereció irse al descanso con una ventaja mayor pero no estuvo fino en algunas llegadas claras, pese a que la defensa rival hizo méritos suficientes para recibir una goleada aún más importante.

Borja, que marcó el camino hacia el triunfo, dilapidó otras dos situaciones de peligro, pero River igualmente fue el contundente protagonista ante un adversario con escasa ambición ofensiva.

Ya en el complemento, el VAR tuvo una notable injerencia en una jugada que podría haberle dado más emoción al partido: el árbitro Andrés Merlos sancionó un polémico penal por una supuesta falta de Leandro González Pirez sobre Jonathan Herrera, pero tras el llamado cobró tiro libre y expulsó al defensor.

No obstante, el VAR volvió a interceder por una posición adelantada previa, por lo que se anuló todo lo sucedido y el partido continuó su curso.

El confuso episodio terminó de planchar el encuentro, que luego careció de aproximaciones relevantes más allá del empuje con más ganas que fútbol de Riestra para hallar un descuento que no llegó.



Esta es la síntesis de Deportivo Riestra vs. River por la Copa de la Liga:



Copa de la Liga 2024 - Grupo A - Cuarta fecha .

Deportivo Riestra vs River Plate.

Estadio: Guillermo Laza, Buenos Aires.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Nicolás Caro, Nahuel Iribarren, Nicolás Dematei, Joaquín Borja, Maximiliano Rodríguez, Pedro Ramirez, Milton Céliz; Walter Acuña y Gustavo Fernández. DT: Cristián Fabbiani.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles en el primer tiempo: 22m. Miguel Borja (R); 35m. Ignacio Fernández (R); 40m. Andrés Herrera (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Jonathan Herrera por Gustavo Fernández (DR), Jonathan Goya por Joaquín Borja (DR), Gonzalo Bravo por Walter Acuña (DR), Nicolás Benegas por Pedro Ramírez (DR) y Agustín Sannt'Anna por Andrés Herrera (R); 17m. Ramiro Funes Mori por Leandro González Pirez (R); 25m. Franco Mastantuono por Rodrigo Aliendro (R) y Agustín Ruberto por Miguel Borja (R); 37m. Rodrigo Villagra por Ignacio Fernández (R).