Con dos penales malogrados por Esequiel Barco, River empató 0 a 0 con Atlético Tucumán en su visita al estadio Monumental José Fierro pero quedó como único líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional en el marco de la quinta fecha.

Aún con la igualdad, River se distanció de Independiente por apenas un punto, con 11 unidades, mientras que el conjunto de Avellaneda terminó la jornada con 10 puntos.

A los 18 minutos, en una jugada dentro del área de los tucumanos, Néstor Breitenbruch dejó la pierna muy estirada y derribó a Ignacio Fernández, por lo que Nazareno Arasa sancionó penal. Barco tomó la pelota y se hizo cargo de la ejecución pero José Devecchi lo tapó magistral.

Desde el VAR acusaron invasión por parte de los futbolistas del conjunto local por lo que se repitió el penal. Barco lo pateó de nuevo y falló otra vez: esta vez la tiró por encima del travesaño. El entrenador Martín Demichelis le había dicho que no lo patee y se lo de a Miguel Borja pero el ex Independiente no le hizo caso.

Síntesis de Atlético Tucumán vs. River por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A.

Fecha 5.

Atlético Tucumán 0-0 River.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Fernando Rapallini.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Alexis Flores, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Nicolás Castro; Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro, Nicolás Fonseca, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Incidencias en el primer tiempo: 23m José Devecchi (AT) le atajó un penal a Esequiel Barco (R); 27m Esequiel Barco (R) falló un penal.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Franco Mastantuono por Barco (R); 10m Agustín Ruberto por Borja (R); 21m Rodrigo Villagra por Aliendro (R); 26m Nicolás Servetto por Estigarribia (AT); Sergio Ortíz por Acosta (AT); Gonzalo Paz por Ferrari (AT); 32m Agustín Sant'Anna por Herrera (R); Agustín Palavecino por Colidio (R); Mateo Coronel por Castro (AT); 38m Justo Giani por Tesuri (AT).