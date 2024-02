AGMER llamó a Congreso con el inicio de clases en duda

La Comisión Directiva Central de AGMER convocó a Congreso Extraordinario de la entidad para el jueves 22 de febrero a las 9, con modalidad presencial, en el salón del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) de Paraná.



El temario enviado por la conducción del gremio a los congresales presenta consignas de rutina en cada Congreso y un "análisis de la situación nacional y provincial" así como las "estrategias a seguir".

El encuentro se dará a cuatro días del comienzo del ciclo lectivo previsto por calendario oficial en Entre Ríos para el 26 de febrero, pero el regreso a las aulas es cada vez más incierto ante las últimas novedades a nivel nacional, con la decisión del gobierno de La Libertad Avanza de no remitir a las provincias fondos que hace años forman parte del financiamiento para los salarios docentes y la infraestructura escolar de los distritos.

La Nación no envió en lo que va del año las partidas correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo a la Docencia (FONID) ni el Fondo Compensador de las desigualdades salariales del sector, un ajuste que puso en guardia a las centrales sindicales, que anunciaron que si no se corrige el recorte las clases no comenzarían en el país.

Este jueves, por caso, sesiona el Congreso nacional de CTERA, adonde asistirán dirigentes de AGMER que luego traerán las definiciones nacionales al debate provincial. También se discutirá sobre la negativa del Gobierno a llamar a la Paritaria Nacional Docente, que fija un piso del que no pueden bajar las remuneraciones en las distintas provincias.

Los gremios entrerrianos se reunieron la semana pasada con el gobierno provincial en el primer encuentro paritario del año, al que los representantes del Ejecutivo no llevaron ninguna propuesta de recomposición salarial. La negociación está por ahora en cuarto intermedio, a la espera de que los funcionarios presenten una oferta.

Si la propuesta se conoce antes del 22, el Congreso de AGMER podría evaluar su aceptación o rechazo, más allá de la definición nacional sobre el inicio del ciclo lectivo 2024.

Mientras tanto, el sueldo docente en Entre Ríos aguanta con el 12,8% de recomposición que otorgó el gobierno de Rogelio Frigerio sobre final de diciembre y que se incluyó en el pago de haberes en enero. Los salarios del sector cargan con el atraso ante la inflación de diciembre, que alcanzó 25%, y la de enero, que según se conoció este miércoles por el INDEC fue de 20%.

UNO