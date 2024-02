El Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos advirtió que en marzo podría haber otra devaluación

El Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos, Aquiles Arús, se refirió, entre otras cuestiones, al tipo de cambio, un tema clave para la economía argentina.



En tal sentido, afirmó que el dólar “va a volver a estar atrasado porque el tipo de cambio se puso en 800 pesos, fue una devaluación importante, realmente necesaria, porque con un dólar a 300 pesos no se podía exportar más” pero esa devaluación vino con una inflación del 25% en diciembre y del 20% en enero, por lo que “ya estanos un 45% abajo”, advirtió.



El empresario estimó, en este sentido, que en marzo habrá “un nuevo ajuste cambiario, no me cabe ninguna duda”.



Exportaciones



El escenario económico de la Argentina tras la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, para muchos, marca una apertura diferente para las exportaciones en el marco de la política liberal que lleva adelante el presidente Javier Milei.



Para el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos, Aquiles Arús, en cambio, se trata sólo de un escenario “un poquito diferente, tampoco es tan diferente” dado que en materia de exportaciones “la realidad es que no ha cambiado prácticamente nada, todo sigue más o menos igual”, señaló en declaraciones al programa “Sexto Sentido” (Costa Paraná) que reprodujo Dos Florines.



Las exportaciones, señaló, “siguen su curso normal, gracias a Dios, porque eso implica ingreso de divisas” para el país que “es el único recurso razonable que existe. Y eso es, precisamente, lo que ha servido para que el Gobierno acumulara entre 7 mil millones y 8 mil millones de dólares en estos dos meses”.



Importaciones



El problema grave, dijo Arús, está por el lado de las importaciones. “Ahí la cosa es más difícil, porque desde el comienzo de la gestión del Gobierno, prácticamente, se han hecho muy poquitos pagos por exportaciones. El gobierno ha puesto, a partir del momento de su asunción, una forma de pago de importaciones que es bastante difícil de llevar adelante, que es pagar en cuatro veces, o sea, 30, 60, 90 y 120 días. O sea que el proveedor de la mercadería que se va a importar debería financiar a 30, 60, 90 y 120 días, un pago de 25% cada mes”.



Por otro lado, agregó el empresario, “se está solucionando un problema serio que había, y que existe todavía, relacionado con la deuda comercial, la deuda por importaciones que había con el exterior, fundamentalmente con China, del orden de los 30/40 mil millones de dólares. Entonces, esa deuda, para las empresas que han tenido o que tienen deudas menores a 500 mil dólares, les ha permitido pagar ahora, en febrero, 50 mil dólares, en marzo 100 mil dólares y en abril el saldo. Esto es, más o menos, coincidente con los presupuestos de ingresos de divisas por exportaciones fundamentalmente de cereales que hoy podría haber en este período”.



La deuda comercial de Argentina con China, por otro lado, “ha traído algunos problemas. Se ha dicho, en voz baja, que los chinos no querían empezar a comprar de nuevo productos agrícolas en Argentina hasta tanto no se regularizaran esas deuda, y, me parece, que eso está viabilizándose muy lentamente. De manera que van a ir apareciendo algunas cosas que van a mejorar la performance de exportaciones también”.



Por otra parte, el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), una medida lanzada para ayudar a los importadores argentinos a enfrentar los desafíos financieros y aprovechar las oportunidades en el mercado cambiar, a juicio de Arús, “no sirve para nada” porque en realidad “nació, me da la impresión, como una forma de acumular fondos por parte del Estado porque en realidad para poder pagar una exportación en el exterior hay que pagarla con dólares, no con los Bopreal. Esa es la realidad aunque haya algunos acreedores que los hayan aceptado”. El resultado “ha sido muy bajo”.



El Estado como generador de condiciones de comercialización



Arús, en materia de exportaciones, consideró que más allá de que el Gobierno impulse que cada empresario negocie con quien quiera, el Estado “nunca puede estar afuera” porque “tiene la obligación, digamos, de mantener relaciones comerciales de Estado a Estado. No digo que el Estado vaya a importar, el Estado no importa ni exporta, quienes importan y exportan son los particulares, son las empresas. Pero la apertura de mercados, el acompañamiento del Estado hacia los exportadores para poder profundizar los negocios me parece que es fundamental”.



El mercado de China, por ejemplo, en el tema de las carnes, “fue una apertura del Estado, no fue una apertura de los exportadores. Fue el Estado quien creó las condiciones con el gobierno de China para poder empezar a exportar carne”.

APFDigital