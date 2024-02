Ex funcionario de la Secretaría de Ambiente desmintió irregularidades en el proceso de análisis del agua para riego

Tras conocerse que el Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UNER, con sede en Oro Verde, halló niveles elevados de Coliformes totales y Escherichia Coli, en muestras de agua del cauce que atraviesa Acceso Pte. Raúl Alfonsín de Crespo; la actual coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Mg. María Valdez, hizo observaciones y esgrimió "irregularidades administrativas" en el procedimiento. La funcionaria lo hizo sin desacreditar los resultados que llevaron a concluir que es "altamente preocupante" el nivel de bacterias encontradas y que debe hacerse un seguimiento.

No obstante, sus declaraciones motivaron una serie de aclaraciones y consideraciones por quien estuvo coordinando esa instancia desde la repartición pública provincial, antecediendo a la nueva profesional designada. El Ing. Alcides Alanis, ex Director de Gestión Ambiental de la Costa del Paraná, explicó a FM Estación Plus Crespo: "En principio, la Secretaría de Ambiente puede tomar intervención por una solicitud formal, no es necesario que configure el carácter de denuncia. Ello surge por el principio precautorio de la Ley General de Ambiente. Eso es importante aclararlo para la sociedad, ya que cualquier ciudadano ante la sospecha de un daño ambiental, puede recurrir al organismo si lo considera pertinente. Obviamente que se evalúa la viabilidad y en base al posible perjuicio se establecen prioridades. En este caso, justamente como el agua del arroyo está siendo utilizada para el riego de calles de toda la población, ameritaba que sea considerada la petición".

Cabe recordar, que el expediente tuvo su mayor grado de avance en el contexto de traspaso de gestión política y en tal sentido, el ex funcionario destacó que "la notificación a la Municipalidad puede haber quedado pendiente y es un trámite que se puede realizar sin mayores dilaciones. Pero sin perjuicio de ello, hay que saber que la toma de muestra fue programada, con intervención presencial de una representante del municipio -Lic. Andreina Schmunck-, quien no sólo acompañó el procedimiento, sino que también se le entregaron muestras para la Municipalidad de Crespo. Por protocolo, la Secretaría de Ambiente le deja a la parte pública o privada involucrada, una contramuestra. La misma es tomada en el mismo momento y lugar que la que la Secretaría de Ambiente de la Provincia llevará bajo cadena de custodia al laboratorio, en este caso de la UNER. Esa muestra que se le dejó -que se encuentra descripta con identificación de precinto y todos los recaudos, en el acta suscripta por la persona designada desde el municipio-, permitía que también pudieran hacer el propio análisis, probablemente con mayor celeridad que la transcurre en la esfera del expediente. Los resultados de este tipo de análisis pueden estar en 5 días o una semana, pero con la cantidad de legajos que tramitan en la Secretaría y dado los escasos recursos humanos, suele conllevar un tiempo que supera el deseado. Pero por eso es que también se dejan las contramuestras y puedan tomar decisiones con rapidez".

"La sequía que veníamos atravesando data de dos años, con lo cual considero que más que un atenuante es un agravante", afirmó Alanis y agregó: "De hecho, el día previo a la toma de muestra hubo un chaparroncito, de manera que al momento de la toma de muestra hubo un poco más de agua de la que había".

"La muestras no tienen ningún tipo de irregularidad", reafirmó el ex funcionario, quien había concluido en las actuaciones públicas calificando de "altamente preocupante" el nivel de bacterias encontradas. En tal sentido, analizó: "Me parece muy bueno que existe una intención de continuar con un plan de muestreo, que se realice un seguimiento, incluso debería hacerse no sólo en este arroyo sino en los tres: el que pasa también por Barrio Azul y Barrio San Lorenzo. Técnicamente ahora tenemos una foto (un resultado de un momento específico) y hay que monitorear cómo se desenvuelve. Si fue un valor puntual o contínuo. Pero los valores hallados son para prestar atención y no pasar por alto. Es como que cuando uno va al médico y en la radiografía aparece un punto negro: puede ser un tumor o algo pasajero, pero es una foto de que algo hay y se debe estudiar. Entonces el resultado, más allá del plan de toma de muestra, nos tiene que llevar a ver cuál es la fuente de contaminación, ya que es muy específico el indicador". En esa misma línea de pensamiento, Alanis acotó: "No tener puntualmente una normativa sobre composición aceptable de agua de riego, no es un argumento. Se toma la Reglamentación de Obras Sanitarias, ya que se corresponde con un servicio público, al vecino. Proviene de un desagüe pluvial y es la normativa rectora, aunque también conlleve a un efecto sobre el ambiente", concluyó.