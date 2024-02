Incluyen a un ramirense entre los voluntarios argentinos que integraron el ejército de la Alemania Nazi

El investigador Julio Mutti –especializado en nazismo y sus vinculaciones con nuestro país- fue el encargado de hacer foco en un costado de la historia sobre el que poco había sido develado.

“Hay mucha información del otro bando, los argentinos que pelearon por las democracias occidentales; pero no por el lado de los alemanes”, asegura el escritor nacido en Buenos Aires.

La investigación que dio origen al libro “Nazis argentinos” comenzó hace unos tres años, cuando el historiador pudo dar con los archivos federales de Alemania. Debido a que el fondo documental de reclutamiento se perdió en un bombardeo, recurrió a otro creado a partir de ciertos eventos (cuando un soldado era hospitalizado o cuando se producía la baja, por ejemplo) por lo que allí figuraba el lugar de nacimiento.

De esta forma, logró rescatar más de 100 historias de compatriotas, además de varias pertenecientes a argentinos naturalizados, totalizando 133.

El patriotismo por la tierra de sus antepasados y el fuerte consustanciamiento de la sociedad con el nazismo de aquella época, vinculado al resurgimiento de Alemania, son dos de las razones que habrían incidido en la decisión de estos hombres de alistarse como voluntarios, según percibe el autor.

Entre las impactantes historias de sobrevivientes está la de un piloto de la Fuerza Aérea alemana que durante seis años voló en la guerra y –pese a que en varias oportunidades estuvo a punto de ser derribado- regresó a la Argentina con vida, donde tiempo después murió en un accidente de Aerolíneas Argentinas.

El 95% de los argentinos mencionados en el libro nacieron en el siglo XX y sobre el final de la guerra tenían 19 o 20 años. Pero también están quienes habían emigrado a Alemania antes del conflicto bélico y eran oficiales, consignó El Entre Ríos.

Entre los militares de carrera, estaba un hombre nacido en la localidad entrerriana de Ramírez, quien tenía el grado de teniente. No habría sido parte del frente de combate; sin embargo, falleció en el sur de Alemania. Sus restos descansan en un cementerio de guerra.

Richard Reumann en la guerra

Así cuenta Julio Mutti la información que pudo recabar sobre el teniente entrerriano:

El teniente Richard Paul Hermann Reumann había nacido en General Ramírez, provincia de Entre Ríos, el 23 de julio de 1913. Durante la guerra estuvo asignado a la 1° Sección de Reemplazos de Información (1 Nachrichten Ersatz Abteilung), que estaba asentada en la ciudad de Schwabach de la región de Franconia, muy cerca de Núremberg. Este Abteilung se encargaba de formar a los reemplazos que luego serían parte de los regimientos de información del Ejército alemán.

El Abteilung se había establecido el 8 de agosto de 1939 en Königsberg, Distrito Militar I, subordinado a la 151º División. A partir del 11 de diciembre de 1939, quedó subordinado a la 141º División. El 1 de octubre de 1940, la unidad se trasladó a Kutná Hora en el protectorado, y el 2 de agosto de 1941 fue trasladada nuevamente a Königsberg y Schwabach. Desde el 29 de mayo de 1942, el Abteilung estuvo subordinado al comandante de las Tropas de Inteligencia I. El 15 de septiembre de 1942 el Abteilung de Reumann se dividió en el Departamento de Reemplazo de Inteligencia 1 y el Departamento de Entrenamiento de Inteligencia 1, y se incorporó el Departamento de Reemplazo de Inteligencia 11. En febrero de 1945 la unidad se disolvió.

El teniente entrerriano Reumann no era un hombre del frente de combate; al menos no en 1943, ya que no hemos podido comprobar que hubiera formado parte de alguna otra unidad asignada al frente.

Entre fines de 1942 y principios de 1943, mientras estaba asignado a esta unidad en el sur de Alemania, Reumann contrajo una grave infección, que, por lo que puede leerse en los documentos alemanes, era similar al síndrome urémico hemolítico. Debió ser hospitalizado en el Reservekurlazarett, sanatorio de la reserva, de Bad Brückenau, unos 150 km al noroeste de Núremberg.

El oficial argentino murió a causa de esta enfermedad el 29 de enero de 1943, justo antes de cumplir los 30 años. Richard Paul Hermann Reumann descansa en el cementerio de guerra de Hamburg-Ohlsdorf, donde tiene una tumba individual.

El único Richard Reumann que pude hallar en los archivos migratorios argentinos llegó al país el 1° de junio de 1913 a bordo del vapor Cap Finisterre, procedente de Hamburgo. Tenía en ese momento 30 años y, si se trataba del padre de nuestro teniente Richard Reumann, entonces su esposa, Marie, de 32, debía estar a punto de dar a luz, ya que el entrerriano nació casi dos meses más tarde.

En los archivos del Frente Alemán del Trabajo en Argentina aparece un Fritz (o, según otros listados, Federico) Reumann, de la localidad de Quilmes, calle Olavarría, número 175, de profesión panadero. Este hombre había nacido el 9 de diciembre de 1904 en Alemania, y es posible que perteneciera a otra rama del apellido Reumann, que llegó al país en 1908. Se pudieron ubicar además a siete familias de origen alemán afiliadas a esta organización nazi en General Ramírez, Entre Ríos; de todas maneras, los Reumann no aparecen entre ellas.