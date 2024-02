Javier Prida: "Los productores avícolas tenemos que cumplir con los requisitos de sanidad, sino los mercados no se abren"

En la noche del martes, en el salón de usos múltiples de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, se encontraron representantes de los diferentes eslabones de la cadena productiva aviar. "El objetivo ha sido tratar temas y desafíos de la avicultura para este año. Nos parece importante juntarnos y trabajar en una agenda en conjunto, entre la parte pública y la privada, teniendo en esta mesa representada casi toda la cadena avícola, desde la cabaña, los avicultores del huevo, las plantas industrializadoras y el fin de ciclo con la faena del animal. Es una reunión amplia", referenció el anfitrión, Luis Niderhaus.

El presidente de la entidad, indicó a FM Estación Plus Crespo que "se esperaba tener la presencia del Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, su asistencia se cayó, porque le surgió una reunión. Pero tenemos otro representante enviado, así que podemos considerar que Provincia también está en la mesa. Luego tendremos una reunión mano a mano con el ministro, ya que nos parece importante que los funcionarios no sean simplemente de escritorio, sino que salgan a ver un poco la actividad. Bernaudo entendió eso, y esto es un puntapié inicial en el camino que queremos recorrer juntos".

"La interacción entre lo público y lo privado, tiene que estar en forma permanente", afirmó el intendente Marcelo Cerutti, y agregó: "Participamos con la predisposición del aporte que podamos hacer directamente desde la Municipalidad o las gestiones que podamos acompañar, ya sea a nivel Provincial o Nacional. Sabemos que la avicultura no ha sido ajena al impacto general que presenta la economía y la avicultura tiene fuerte incidencia en nuestra ciudad. Entonces tenemos que seguir sosteniendo su desarrollo, apostando a que crezca".

Los desafíos

Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), confirmó que "el 2024 nos encuentra con varios desafíos" y ahondando en ese análisis, manifestó: "El desafío más importante que tenemos, trasciende los distintos gobiernos, y es el cuidado de la bioseguridad. El 14 de febrero se cumplió el primer año de que Argentina quedó expuesta, como uno de los tantos países del globo terráqueo, con Influencia Aviar. Gracias a Dios, el 10 de agosto del año pasado volvimos a ser libres, pero muchas naciones no nos compran productos todavía, aún nos tienen cerrados los mercados. La preocupación radica entonces en ver cómo hacemos para que esa situación deje de suceder y que volvamos al estatus anterior, que nos permita seguir comercializando. Tenemos una situación compleja: un poder económico de nuestros consumidores golpeado, menguado. Dos alternativas: bajamos los niveles productivos o tenemos que salir a vender afuera. Queremos salir a vender afuera, estamos preparados, sabemos cómo hacerlo, pero para ello hay que cumplir una serie de requisitos. Si los que tenemos que cumplir requisitos -que somos los productores-, no lo hacemos, lamentablemente los mercados por arte de magia no se van a abrir. No es un capricho esto, sino que está legislado. Las disposiciones del SENASA, están confeccionadas en función de lo que le transmite la OMSA (Organización Mundial de la Salud Animal). Respetando esos parámetros se hace la legislación y después sólo queda cumplirla".

"A fin de febrero y durante las dos primeras semanas de marzo, recibiremos una comitiva de ocho funcionarios de China y probablemente después vengan cuatro o seis de Chile, para ver si abrimos los mercados. Vienen a ver granjas y muchas no están preparadas para recibir el control. No es que uno se anticipa, porque ellos eligen a qué granjas quieren ir", comentó Prida como situación a escaso plazo.

"Si no hacemos los deberes -que están implícitos desde el año 2006 y con una ley específica desde el 2019, no es que el SENASA hace cuatro días escribió esta ley-, estamos complicados", afirmó y continuó su explicación: "Capia viene a ayudar a los productores al cumplimiento. No queremos que se quejen o enojen con nosotros, no escribimos la ley, sino que tiene sus sustento y legalidad. Estamos para acompañar a los que están con algún grado de falta de interpretación, y a los que necesitan un empujoncito en todo lo que es el papelerío, para hacer las cosas como corresponden. Acá hay que trabajar la cuestión en equipo".

Prida fue contundente en un diagnóstico del presente, con miras al futuro: "El mercado interno no está capacitado para absorber todo lo que estamos produciendo. Si somos coherentes, tenemos una oportunidad exportadora magnífica, pero depende de nosotros el aprovecharla. Tenemos que hacer las cosas bien, sobre todo para vender afuera, ya que se espera una apertura al mundo de todo lo que es la producción alimenticia".

El presidente de CAPIA aseguró que "Senasa está muy activo, muy firme, con muchas ganas de ayudar a los productores que están lejos del cumplimiento, como ser dándole plazos, generándole algunas ideas e iniciativas para que se ajusten a las normativas. Pero hoy veo que la pelota está del lado del productor y no está siendo considerada. El Estado está diciendo 'te quiero ayudar, ponete a derecho, hace las cosas bien', y en eso es claro, el no cumplimiento nos perjudica a todos. Ya hay granjas con Renspa bloqueado. Al Senasa no le causa gracia salir a bloquear Renspa, pero sí está para controlarte y para ayudarte a producir, lo tiene que hacer. Si no lo entienden los productores, es una lástima. Creo que hay buena voluntad de parte de muchos productores, para que Argentina vuelva a ganar este mercado, para que se pueda generar mano de obra, que sigamos generando divisas. Estamos perdiendo 300 millones de dólares al año por no poder exportarle solamente a China. O sea, el Estado va a ser muy riguroso con el que sea reticente y no quiera cumplir, incluyendo al profesional a cargo, que quiera evadir todo este tipo de normas".