A 120 años de inaugurarse la base antártica un entrerriano que participó de 3 misiones nos cuenta su inolvidable experiencia

El 22 de febrero de 1904 Argentina inauguró la base Observatorio Orcadas del Sur, luego llamada Orcadas, primera y por varias décadas única presencia permanente de la humanidad en la Antártida.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Daniel Chiapino, suboficial mayor de las Fuerzas Armadas (R), expresó “desde hace 120 años muchas misiones han pasado. Cada misión dura un año y yo estuve en tres misiones. Para ir a la Base Marambio tenés que anotarte, pueden pasar unos, dos, o hasta cuatro años hasta que salís preseleccionado, después pasar una serie de estudios y depende también de la especialidad en que vos querés anotarte. Como es una base militar que con el paso de los años ha ido creciendo, siempre se ha necesitado, por ejemplo, más cocineros, más personal que atienda la usina eléctrica, en eso estaba yo, la gente que trabaja en transporte para el mantenimiento de pistas, son algo de 20 especialidades”.

Chiapino contó “mi especialidad era la parte eléctrica de la Base Marambio y en conjunto con cuatro personas más integramos la usina eléctrica. Integrábamos parte de una dotación total alrededor de 45 militares, varones y mujeres y también civiles, varones, mujeres. Con el paso de los años han ido creciendo las especialidades y la cantidad de gente. También las comodidades y en el caso nuestro, de la dotación antártica, está pura y exclusivamente para el mantenimiento durante todo el año de la base en cada una de sus especialidades propias y del edificio”.

Explicó que “El fin es cumplir con los objetivos que marcan nuestros superiores, y facilitar el trabajo para el personal científico, que de todas partes del mundo sacan su turno y buscarán su oportunidad de llegar. Yo he estado viviendo con japoneses, con gente de España, de Nueva Zelanda. Buscan su tiempo para estar en la Base Marambio y desde la Base Marambio con helicóptero iban a diferentes lugares, distintas bases o diferentes islas para llevar año a año la continuidad de estudios, sean de animales, dinosaurios de la prehistoria, estudiar los hielos, estudiar propiamente el krill, el pescadito que está en el mar, etc”.

“Nuestra labor, como dotación, sosteníamos toda la parte logística para la gente, para los investigadores, para el estudio científico, aparte de las especialidades de cada uno, como ya te digo, el que era cocinero cocinaba, el que estaba de médico atendía la salud y en momentos de mucha tormenta, en que no podíamos salir afuera, bueno, ahí nos dedicamos al mantenimiento de la base y todos hacíamos de todo, ahí el cocinero tenía que lavar el piso, si el médico dentro de sus funciones no tenía ninguna actividad se dedicaba también, no sé, a limpiar vidrios, a cocinar, entre todos había una gran hermandad lo que marcaba la campaña antártica y la solidaridad antártica nuestra”.

“El grupo humano se tenía que cuidar todo el año porque, uno está lejos de la familia y más allá de los entretenimientos que teníamos, la televisión, el pool, el juego de barajas, todo era una confraternidad, una familia”.

Chiapino dijo a FM Estación Plus Crespo “Cuando vas a la Antártida sabes que te vas por un año, pero sabes además que no es fácil el retorno al continente. Te cuento una anécdota: en mi segunda oportunidad, año 2009, el 29 de octubre de cada año se hace el relevo de una dotación y el jefe de la base que estaba conmigo me dice, Daniel, querés quedarte 15 días más a enseñar a la nueva dotación, que viene con experiencia, pero explicarle y enseñarle más a fondo del área usina eléctrica. Le dije que sí, que no tenía ningún problema. A los 15 días cuando el avión estaba para hacer el relevo hubo un tifón muy grande en Haití y todos los Hércules fueron a prestar ayuda al pueblo haitiano, entonces nos quedamos sin el puente aéreo que nos traería a Gallegos. O sea, al no haber aviones para volver, me quedé dos meses más y en vez de llegar a Paraná del 29 de octubre, llegué el 24 de diciembre, lógicamente sorprendiendo a mi familia en pleno festejo Navidad.

Marambio sin nieve

Chiapino brindó un testimonio fotográfico inusual a Estación Plus Crespo: “Hace unos días me mandaron de Marambio una fotografía de la base sin nieve. Cuando acá teníamos 40 grados en Marambio había 2 o 3 grados positivos, entonces uno podía andar de remera afuera, realmente son datos fotográficos que van a quedar para siempre o en la historia como el año en se pudo estar en la Antártida de remera, salir a jugar al fútbol en la pista de aterrizaje que es de tierra, salir a hacer un picadito. Son situaciones que no se viven todos los días”.

La increíble foto de la Base Marambio sin nieve tomada hace pocos días.

“Actualmente, está en Marambio la dotación número 55. Yo integré la 37, la 41 y la 48, pero hoy hace 55 años fue la primera dotación. A pico y pala, aquella primera dotación rompió parte de la meseta, de la plataforma, porque la base Marambio está a 200 metros de altura en una montaña. Entonces, para hacer la pista se tuvo que romper piedras, la gente vivía en carpas y así hasta que logró entrar el primer avión y de a poquito entraron los aviones de gran porte con materiales y llegamos a la dotación 55, donde hoy realmente se vive confortablemente. Igualmente hay otras bases, la base Matienzo, mucho más vieja”.

Nuevos medios aéreos a la base Petrel

Chiapino destacó que “Hoy casualmente (22 de febrero de 2024) aterriza el primer avión en la base Petrel. Es un Saab de la novena brigada aérea, así que hoy se va a conmemorar una fecha histórica donde van a intentar nuevamente aterrizar en esta base Petrel, donde la pista estaba muy deteriorada, y ahora nuevamente se reflota esta base y va a aterrizar después de varios años un avión de la Fuerza Aérea. La idea es conformar un segundo aeropuerto. Está operable la base Marambio y ahora estaría también la base Petrel, si Dios quiere”.

Experiencias que te marcan

“Son muchas las hazañas que se han vivido ahí, tantas hazañas de buques argentinos que se han hundido, que han chocado con glaciares. La base Belgrano 1 que estaba construida arriba de un glaciar y con el paso de los años se desprendió todo el glaciar y se perdió toda esa base. Hay tantas anécdotas, como tantas personas que han fallecido en accidentes, en hundimientos, gente que han tenido, por no tener un psicofísico perfecto, paros cardíacos”.

“Conocí dos compañeros que se habían caído en una grieta allá en el año 2005 y fue el ejército a rescatarlos en la grieta de 40 o 50 metros de profundidad. Tengo los videos, tengo fotos que iban en dos motos. Se abrió una grieta que no estaba identificada y dos motos de nieve se desviaron de la ruta y desaparecieron. Como los compañeros no volvían a la base fue un grupo de rescate y vieron en todo ese mar de nieve, desde arriba divisaron una pequeña abertura. Fue la gente de para rescate caminando hasta el lugar, vieron la gruta, bajaron unos 40 o 50 metros y no encontraban las motos de nieve, hasta que, por el olor de la nafta lograron ver en los senderos que se arman entre los bloques gigantes de nieve, imagínense eso como un mar, pero congelado, vieron los dos cuerpos. Uno quedó agarrado en la moto, un compañero y otro suboficial estaba un poquito más lejos. Lograron rescatar los dos cuerpos, lógicamente sin vida, pero así una cantidad de anécdotas”.

Chiapino explicó que “En la base Esperanza está la primera escuela Antártica. Hay una radio FM y ahí conviven suboficiales, oficiales con sus familias y civiles con su familia. Es parte de la base Esperanza, la convivencia de personal que pueda ir con su familia y convive con su familia. Están para marcar esa presencia”.

“Yo trabajé 36 años en la Fuerza Aérea, tuve la oportunidad de ir a hacer mi trabajo ahí en Marambio y ya esa parte mía terminó. Estuve como Ministro de la Eucaristía también, aparte de trabajar en la usina eléctrica, que son tres motores. Yo hablo propiamente de la base Marambio. Pero ahí en la usina eléctrica son las 24 horas, grandes motores gasoleros que están permanentemente en marcha, generando la corriente a todos los edificios para la calefacción, para la cocina, la iluminación, para todo. Esa fue la función mía, pero durante todo el año, rotando los turnos con mis compañeros, los suboficiales, tenés que hacer el mantenimiento, carga y descarga del buque con el combustible. Son 800.000 litros de gasoil que nos deja el buque Irizar una vez por año y eso hay que racionarlo en los vehículos y almacenarlos en 40 cisternas de 20.000 litros cada una de gasoil. Todo eso, no solamente la campaña Antártica está para vivir un año, después están los grupos de trabajo que periódicamente en el año van dos o tres meses”.

“Actualmente hay dos entrerrianos, hubo gente de Paraná y entrerrianos que han estado de jefe de base. Creo que todos están marcando un hito en la vida de cada uno”.

“La Fuerza Aérea tiene 11 bases en total, algunas están habitadas durante todo el año y otras no, Cada base tiene su clima, su geografía. No existe el verde, allá todo es tierra, todo es nieve, todo es hielo, todo es barro en algunas bases. Propiamente la base Marambio es una isla, una isla muy grande, que es la parte más plana en la montaña, la parte más plana tiene aproximadamente unos 900 metros cuadrados, planos, donde está levantada la base”.

