Comenzó la “Copa Ciudad de Crespo”: resultados de la primera fecha entre Sarmiento y Cultural

Estación Plus Crespo

Partido de Sub 20

Sarmiento: 1 (Nehemías Barrio)

Cultural: 0

Partido de Sub 17

Sarmiento: 0

Cultural: 0

Primera División:

Sarmiento 2 vs. Cultural 2

Primer tiempo

20' 0-1 Jonatan Espinosa (C)

27' 1-1 Lautaro Villanueva (S)

33' 2-1 Martín Espinosa (S)

Segundo tiempo

36' 2-2 Jonathan Torres (C)

El municipio de Crespo entregará balones al club anfitrión de cada fecha de la Copa 'Ciudad de Crespo'. Este domingo, en Sarmiento, estuvieron presente Marcelo Cerutti (intendente); Miguel Berns y Francisco Morales (subdirectores de Deportes). Por el rojo recibió el presidente Jorge Schwindt, junto a los futbolistas Agustín Cantero y Martín Espinosa.

Segunda fecha (Miércoles 6/3 – Estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’)

Unión vs. Sarmiento

18:30 – Infantiles

19:15 – Sub 20

20:30 – Sub 17

21:30 – Primera

Tercera fecha (Miércoles 13/3 – Estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’)

Cultural vs. Unión

18:30 – Infantiles

19:15 – Sub 20

20:30 – Sub 17

21:30 – Primera

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

-El certamen estará reservado para las categorías Primera, Sub 20 (con la posibilidad de que jueguen 6 mayores de edad) y Sub 17. Los compromisos serán controlados por árbitros oficiales.

-Los jugadores deberán presentarse a jugar con su DNI.

-Antes de cada partido se confeccionarán planillas oficiales, las cuales deberán ser firmadas por cada jugador.

-El futbolista expulsado no podrá formar parte de su equipo en el próximo partido que su institución dispute en la Copa ‘Ciudad de Crespo’.

-Los jugadores deberán estar asegurados al momento de participar en el torneo.

-Cada equipo podrá efectuar 7 (siete) modificaciones por partido, durante tres ventanas distintas (el entretiempo no cuenta como una).

CAMPEÓN

La Copa ‘Ciudad de Crespo’ será para la institución deportiva que sume más puntos, al cabo de las tres fechas disputadas, considerando la sumatoria de las tres categorías (Primera, Sub 20 y Sub 17). Después de cada encuentro, la puntuación a distribuir entre los clubes será la utilizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA): 3 (tres) unidades al equipo ganador; 1 (uno) para cada uno en caso de empate y 0 (cero) al elenco perdedor.

En caso de producirse paridad en la primera posición, se desempatará mediante el siguiente procedimiento:

a-) Resultados de los partidos entre sí en Primera, Sub 20 y Sub 17.

b-) Mejor diferencia de gol en la sumatoria total de la tabla general de Primera, Sub 20 y Sub 17.

c-) Mayor cantidad de goles a favor en la sumatoria total de la tabla general de Primera, Sub 20 y Sub 17.

d) Menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas.

e-) Sorteo entre los clubes empatados.

INFORMACIÓN GENERAL

Cualquier situación que surja y no esté contemplada en el presente reglamento, será evaluada por el comité organizador compuesto por las personas que asistieron a la reunión de coordinación.

CUADRO DE HONOR

Esta será la octava edición de la competencia, que en las temporadas anteriores fue ganada por Sarmiento (2017, 2021 y 2022), Unión (2019, 2020 y 2023) y Cultural (2018).

TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO

Desde el municipio, además, estamos trabajando en la organización de un certamen para los planteles de Primera división femenina de Crespo y de la región. El mismo se disputaría en marzo (fecha a confirmar), en el contexto de la agenda de las actividades alusivas al ‘Mes de la Mujer’.