El ABC para tramitar la Ayuda Escolar 2024

El organismo hizo llegar a FM Estación Plus Crespo un comunicado con los principales tips a tener en cuenta al momento de gestionar la Ayuda Escolar 2024.

¿A quiénes comprende?

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo.

- Trabajadores en relación de dependencia (Empresas privadas o empleados del orden nacional)

- Titulares de la prestación de aseguradoras de riesgos del trabajo.

- Trabajadores monotributistas.

- Titulares de la Prestación por Desempleo.

- Titulares de jubilaciones o pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino o de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o de una Pensión No Contributiva por Invalidez o Trasplante.

Todos ellos, quienes tengan hijos menores de 18 años.

Aquellos titulares que no cobren la Ayuda Escolar Anual en forma masiva durante marzo, podrán percibirla una vez que presenten ante ANSES el formulario acreditando la escolaridad correspondiente al ciclo lectivo 2024.

Acreditación de escolaridad

Para acreditar la escolaridad, deben ingresar a mi ANSES a través de la web o desde la app y completar el formulario, imprimirlo, llevarlo al establecimiento educativo que corresponda para que lo complete y luego sacarle una foto y subirlo a mi ANSES antes del 31 de diciembre de cada año.

También, se puede hacer la presentación de manera presencial, descargando el formulario "Acreditación de Escolaridad / Escolaridad especial / Formación" (PS 2.68) o retirándolo en una de nuestras oficinas, para completarlo y luego presentarlo, sin turno, en una oficina hasta el último día hábil del año.

¿A qué hijos corresponde?

Entre los 45 días de vida y hasta el mismo mes que cumpla los 18 años, cuando concurran a nivel inicial, primaria, secundaria o educación especial/diferencial.

Sin límite de edad cuando se trate de un hijo con discapacidad que reciba rehabilitación o concurra a talleres protegidos o a instituciones de formación laboral, o reciba apoyo de un maestro particular matriculado.

Siempre que en algún mes del año, el titular perciba la Asignación Familiar / Universal por hijo o por Hijo con Discapacidad.

A quienes tengan derecho al cobro de la Asignación Familiar o Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad en el mes de enero de cada año.

Sus hijos tengan de 4 a 17 años inclusive, cumplidos al 31/1 de cada año. Siempre que hayan acreditado la escolaridad antes del 31 de diciembre del ciclo lectivo anterior.

¿Quiénes deben presentar el Formulario PS 2.68?

- Cuando sus hijos sean menores de 4 años y/o mayores de 17.

- Cuando por alguna causa no hayan tenido derecho a cobrar la Asignación Familiar / Universal por Hijo o por Hijo con Discapacidad en el mes de enero de cada año.

- Cuando sí tengan derecho a cobrar la Asignación Familiar / Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad en el mes de enero de cada año, pero no hayan acreditado la escolaridad del año anterior.

- Las personas que cobran AUH percibirán la Ayuda Escolar en marzo, siempre y cuando hayan presentado el formulario de libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad, (condición indispensable para percibir la Asignación Universal). No deben presentar el Formulario de Escolaridad PS 2.68 por separado, sólo con la presentación del Formulario de Libreta PS 1.47.