Conflictivo paso de hinchas de club uruguayo por Entre Ríos

Nacional de Montevideo, equipo de la República Oriental del Uruguay, viajó a Bolivia para jugar el jueves último una fecha de Copa Libertadores de América. Sus hinchas tuvieron una viva presencia en el estadio municipal de El Alto, pero también en su paso por Entre Ríos, donde protagonizaron desde situaciones desagradables hasta hechos penales.

En el recorrido de ida, el colectivo -en el que viajaban 46 personas-, ingresó a Gualeguaychú y se detuvo en una Estación de Servicio, ubicada en el cruce de rutas 136 y 20, frente al hipermercado. En cuestión de minutos se generó un altercado, cuando hinchas se abalanzaron con violencia sobre un hombre que habitualmente cambia dólares en el lugar. El "arbolito" se encontraba con su hijo y fue golpeado por los uruguayos. "Estaban todos descontrolados, borrachos o no sé qué", contó el agredido a la prensa de esa localidad.

La situación ameritó la llegada de la policía y la instrucción de un legajo penal: "Hubo uno que me empujó, me pego una trompada, yo me quise defender y ahí me dieron una brutal paliza, estaba con mi hijo, lo agarraron a él, le pegaron, le robaron el celular, yo tenía una bolsa con plata, vino otro que me tira el piso, me pega y me roba la bolsa”, relató el entrerriano a Radio Máxima. Poco después, le restituyeron el dinero.

Ya en el viaje de regreso a su país, el mismo micro realizó una parada en la Estación de Servicio emplazada sobre Ruta 12, a escasos metros del ingreso principal a Crespo. Promediando las 21:00 del sábado, la hinchada descendió e ingresó en un gran grupo al mercado. En forma intempestiva tomaron mercadería de los exhibidores -golosinas, yerba, licores-, y se retiraron raudamente, sin abonar lo que se llevaban y con trato hostil hacia empleados. Fue cuestión de minutos, que el propietario lamentó, principalmente por la sorpresa poco grata causada a quienes estaban en el salón, dispuestos a cenar. No obstante, rescató que no produjeron daños en las instalaciones hace poco tiempo inauguradas.

Desde hace largo tiempo, los contingentes movilizados por la pasión futbolera que cometen incidentes, dejaron de ser una preocupación para los comercios existentes a la vera de las rutas que atraviesan Entre Ríos; sin embargo, el colectivo de Nacional de Montevideo volvió a poner en alerta al sistema preventivo provincial.