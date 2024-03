Frigerio: "Crespo es desde hace ya un tiempo, uno de los municipios mejores administrados de la provincia"

Este miércoles 13 de marzo, el gabinete provincial se reunió con el gabinete municipal en la Sala Auditorio Eva Perón, a fin de abordar una agenda en común. Al cierre de la misma, el mandatario provincial expresó en conferencia de prensa -de la que participó FM Estación Plus Crespo-: "Hemos tenido ya varias reuniones de gabinete compartido, en el interior de nuestra provincia, y hoy estamos en Crespo. En un par de horas, hemos tratado de resolver temas concretos de la agenda, buscando también que haya más comunicación entre los equipos provincial y municipal, en una situación tan difícil como la que está atravesando la Argentina y nuestra provincia. En este marco, donde no hay plata, no hay recursos, tenemos que ser más eficaces y eficientes que nunca, en todo lo que es el manejo de la gestión pública. Tenemos que hacer lo imposible, para intentar al menos disimular en parte, esta crisis que se está viviendo en términos de recursos, porque está cayendo la recaudación tanto nacional como provincial. Además de una situación de alta inflación que el gobierno nacional está intentando corregir, hay una profunda caída del nivel de actividad y del consumo, que afecta tanto la recaudación nacional como la provincial y la municipal. Esto nos obliga a hacer los mayores esfuerzos posibles, en tratar de poder llevar adelante sin plata, gestiones que hagan que la gente pueda vivir un poco mejor. Cuanto mayor es la crisis, más es la necesidad de trabajar espalda con espalda, para intentar resolver problemas. Que la política vuelva a servir para resolver problemas concretos de la ciudadanía, porque como digo siempre, si la política no sirve para eso, no sirve para nada".

Con una mirada muy positiva sobre las políticas públicas y la realidad de esta ciudad, el gobernador manifestó: "No descubro nada, si digo que Crespo es desde hace ya un tiempo, uno de los municipios mejores administrados de la provincia, mejor gestionados, con algún ahorro para enfrentar también situaciones tan complejas como la que se están viviendo. Es bastante diferente a la situación provincial, pero bueno, las demandas de la gente también existen y es lo que hablábamos con el intendente. Tratamos cuestiones vinculadas a la salud; a muchos años también de abandono por parte de la Provincia respecto a necesidades puntuales, que tienen que ver con reclamos de la gente en relación al hospital, la guardia pediátrica, las rutas, viviendas, medioambiente, zona industrial y el tratamiento de efluentes cloacales. El municipio intentó durante años trabajar en conjunto y resolverlo con la Provincia, y eso no se pudo hacer. Ahora estamos trabajando en equipo".

Por su parte, el presidente municipal Marcelo Cerutti, apuntó: "Por ahí no es un momento para hacer un pedido concreto, sí para comentarlo a las autoridades, tener los proyectos armados y trabajar justamente en estar listos, para cuando surja la oportunidad de desarrollarlos. Son proyectos que la ciudad no los puede enfrentar sola -como decía el gobernador, durante estos últimos años, la Municipalidad se hizo cargo de muchas cuestiones que eran de índole provincial-, y el crespense lo sabe. Hay ahora una decisión de revertir todo esto, no puntualmente en lo vinculado al hospital, sino con otras cuestiones también, y nosotros nos enfocamos en estar preparados con lo que debemos presentar. Entendemos que en el momento que está viviendo el país y la provincia en especial, no podemos atosigarlos con pedidos, sino presentar propuestas. Es lo que hicimos hoy, contamos con la aceptación y esta perspectiva de cercanía del gobierno provincial. Queremos que ellos puedan venir y que mi gabinete les puedan hacer preguntas a los ministros, que haya debate desde el diálogo y darle prioridad a estas necesidades que tiene la ciudad. Más allá que venimos transitando una gestión ordenada en lo económico, la ciudad tiene necesidades y nosotros, la responsabilidad de descubrirlas y estar cerca del vecino para gestionar las soluciones".

"Tenemos muchos Parques Industriales, nos faltan más empresas, generar más trabajo en el sector privado", disparó a modo de análisis Rogelio Frigerio, y confirmó gestiones energéticas para ese sector: "El Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para promover precisamente la inversión y la generación de empleo de calidad en el sector privado. Una de las restricciones que tiene la Provincia, -paradójicamente a ser productores de energía-, es la falta de ella o la falta de potencia suficiente. Estamos trabajando con la Secretaría de Energía y nuestra empresa, como así también las cooperativas, para solucionar este tema, que condiciona el crecimiento y desarrollo. Ya estamos teniendo por suerte algunas buenas noticias, que pronto vamos a comentar", anunció.

Por último, el gobernador de Entre Ríos se refirió a la crítica situación de seguridad que atraviesa la vecina provincia de Santa Fe y en tal sentido, considerando la proximidad geográfica, sostuvo: "Ha sido siempre una preocupación y como lo hemos planteado desde la campaña, nosotros no vamos a permitir que los narcos nos tomen de rehenes a nuestros hijos para siempre. No lo vamos a permitir, vamos a dar esa pelea, esa batalla, y estamos comprometidos a hacerlo. Lo apoyamos también al gobernador Pullaro de Santa Fe en este momento, incluso ayer hicimos una manifestación pública todos los gobernadores de la Argentina, plasmando nuestro apoyo y nuestra preocupación por el avance del narcotráfico y de las mafias en nuestro país. Estamos trabajando precisamente con el Ministro de Seguridad y Justicia, con nuestra Policía, para evitar que entren los narcos y para sacar a los que ya entraron, sean narcos, sicarios, lavadores de dinero, que ya es una realidad en nuestra provincia. En cada pueblo muchas veces, se sabe dónde se vende droga, dónde están estos lugares que terminan condicionando la vida y las familias entrerrianas y vamos a darle pelea. Queremos que ellos estén intranquilos y no los vecinos. Ese es un compromiso de este gobierno, inquebrantable", sentenció.