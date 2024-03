La zona de Crespo y Paraná, entre las más afectadas por la plaga del maíz “Chicharrita”

Estación Plus Crespo

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Ingeniero Enrique Behr del INTA Crespo aseguró que la plaga “está presente en todos los puntos cardinales de nuestro país y nuestra zona no escapa a ello. Lamentablemente esta plaga empezó a bajar del norte, es una plaga que se encuentra endémica en el norte de nuestro país y producto de estos últimos inviernos benignos, la estamos teniendo hoy en nuestras latitudes y llegó incluso al río Colorado”.

“Toda zona donde se puede hacer maíz, hoy está teniendo presencia de este insecto que está transmitiendo esta enfermedad que afecta sensiblemente los rendimientos”.

Behr explicó que “es un insecto similar a una chinche y se llama Chicharrita. Cuando pica al maíz le transmite un virus que ocasiona cuatro tipos de enfermedades, desde deformación de la espiga, acortamientos entre nudos, en fin, genera un desbalance hormonal que hace que la planta corte en distintos momentos el llenado de los granos y esto hace que la planta, o no logre generar granos, o bien los granos que generan son pequeños y muy pocos”.

Según los especialistas del INTA, las condiciones de un invierno benigno, altas temperaturas y abundantes precipitaciones, junto con el escalonamiento en las fechas de siembra fueron las principales causas de la rápida reproducción y migración de esta plaga.

¿Hay manera de contrarrestar esto?

“El panorama es realmente un desafío. Concretamente, no hay hoy un producto químico en el país que permita controlar esta plaga de manera eficiente. En Brasil hay algunos productos que estarían funcionando en otras concentraciones que acá no están autorizadas hasta el momento, así que hoy control químico para controlar la plaga no hay”.

Reconoció que “se pueden usar algunas estrategias de manejo, fundamentalmente es sembrar maíces, lo que llamamos habitualmente de primera. Esto es sembrar los maíces en fecha de primavera, temprana, a finalizar agosto, septiembre, esos maíces hasta el momento no han sido afectados, tanto es así que tenemos muy buenos rendimientos en ese tipo de maíces en esa fecha de siembra, y después no queda mucho más por hacer. Sembrar algunos híbridos con algún grado de tolerancia, tolerancia no resistencia, con lo cual siempre va a estar afectado y van a depender también de la presión, de la plaga, que esta tolerancia sea más o menos efectiva”.

Como afectará los rindes

Behr adelantó que “Datos concretos de cómo afectará él rinde hasta el momento no hay, son todas estimaciones. Los lotes que fueron afectados son los maíces sembrados hacia fines de octubre y luego los de diciembre y enero, todos esos fueron afectados en distinto grado. Esos maíces todavía no fueron cosechados, así que no se tiene un dato concreto de rendimiento, sí sabemos que hay algunos lotes más afectados que ni siquiera se van a cosechar, o sea que ahí la pérdida es del 100%".

¿Cuántos lotes pueden llegar a tener esa afectación?

“Bueno, eso lo vamos a saber al finalizar la campaña. Por el momento lo que se sabe, es que la afectación de los maíces tardíos es realmente importante y hay zonas más afectadas. Por ejemplo la zona de Crespo, la zona de Paraná, sobre todo se los ve como más afectados, hay otros que todavía se ve una planta un poco con mejor grado de desarrollo, si bien las espigas siguen siendo espigas chicas con poco grano, quizás la afectación no va a ser tanta, pero realmente es importante”.

¿Esta afectación favorece la aparición de algún otro tipo de enfermedades en la planta?

“No por suerte, digamos, la chicharrita le alcanza a transmitir todas las enfermedades que afectan sensiblemente al rendimiento del maíz, pero por suerte no tiene más nada para aportar. Hasta donde sabemos, la afectación de esas tres o cuatro enfermedades realmente le afectan considerablemente el rendimiento, que hace que sea un tema de preocupación nacional”.

Según explicaron, “entre los meses de noviembre y mayo, las chicharritas tienen al menos cinco generaciones y los adultos provenientes de la última generación sobreviven el invierno en malezas, maíz guacho o cultivos como trigo y colonizan los cultivos de maíz durante la primavera siguiente”

¿La chicharrita desaparece después si cambia el clima?

“No va a desaparecer, pero sí disminuir. Lo cierto es que es una plaga con hábitos más bien subtropicales, por lo tanto, si nosotros volvemos a tener inviernos con alrededor de 30 heladas, muy probablemente la población de esta chicharrita baje y haga que podamos estar conviviendo perfectamente con las enfermedades que ella transmite. Entonces, si bien estaría afectando, no sería una plaga con el nivel que hoy estamos considerando”.

En lotes donde no hay afectación, ¿cómo va a ser él rinde?

“Bueno, esos serían los lotes sembrados de primera, esto es allá por fines de agosto o septiembre, y lo que estamos viendo es que los rendimientos de esos maíces son realmente buenos. Estarían por arriba del nivel promedio de lo que normalmente estábamos teniendo en la provincia, en los contratos de los promedios históricos que siempre informa la Bolsa de Cereales Entre Ríos.

¿El hongo puede contagiarse a los animales o personas?

“Para llevar tranquilidad también a aquellos consumidores, el hecho de la chicharrita afecta la calidad del maíz, no tiene incidencia después en lo que es el consumo. Esto lo que hace es afectar directamente el rendimiento, no estamos hablando de un hongo que transmite alguna toxina que pueda perdurar en el grano, esto no es así, así que lo único que afecta es el rendimiento, la calidad del grano, y por lo tanto, después también su almacenabilidad. Pero para nada si una persona, de todas maneras, el maíz no lo consume la persona, sino que es consumido a través de algún ganado, así que difícilmente pueda estar transmitiendo algún tipo de enfermedad”.

Behr referencio que “por ahí algunos dicen que tiene que ver con la sub tropicalización del clima, que hace que esas plagas que estaban más, digamos, limitadas a lo que serían las zonas más tropicales o subtropicales, empezaran a bajar y estamos conviviendo con lo que es el dengue, por ejemplo, y todas estas enfermedades que también transmiten los mosquitos. Algo parecido, salvando la distancia, está ocurriendo con este tipo de insectos”.

Para finalizar Behr recordó “sabemos fehacientemente, los controles químicos no son efectivos, por lo menos hasta el momento con los productos que hay en el mercado, y por otra parte, les informo que el INTA va a estar elaborando un documento en breve, al respecto de cómo sería el manejo de esta plaga a futuro, con todo el aprendizaje que se está atravesando en esta campaña”.