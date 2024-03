Familia indignada por la cruel muerte de su mascota

Ocurrió en Barrio San Lorenzo. "El veterinario le diagnosticó que fue envenenada y no superó la hemorragia. Queremos que la muerte de 'Pitu' no sea en vano", manifestó la propietaria.

"Pitu" es una perra mestiza, que hace muchos años se ganó el corazón de una familia de Barrio San Lorenzo, al punto que decidieron adoptarla. Generó vivencias llenas de alegría, y con la misma intensidad de sentimientos, ahora ellos afrontan su partida repentina, impensada y reprochable: un desconocido -por acción o negligencia- le causó un sufrido desenlace.

Un paseo cercano habría sido el puntapié. La propietaria relató a FM Estación Plus Crespo: "Acostumbraba a salir a dar una vueltita corta, siempre fue tranquila, nunca mordió a nadie ni causó inconvenientes. Tenía 12 años. El lunes, a poco de volver de ese paseíto, notamos que no estaba bien, más bien decaída y como con náuseas. El veterinario habitual nos dijo que comió algo que le hizo mal y regresamos a casa. Para el miércoles, ya tenía vómitos amarillentos espesos y con algo de sangre; incluso las heces también con sangre. Buscamos alguien que nos pudiera atender con urgencia, avanzada la noche de ya casi un feriado y amablemente el Dr. Alfredo Schneider nos recibió y la revisó. El veterinario le diagnosticó que fue envenenada, y que se encontraba con los vasos dilatados, por eso la hemorragia. Le aplicó tres inyectables, con antibióticos y protector gástrico. Volvimos a casa y sobre la medianoche se durmió. Esa noche debía hidratarse, pero casi no podía tomar agua, a pesar de que yo la ayudaba a lo poquito que ingirió. El jueves amaneció decaída, se la veía muy triste, seguía vomitando sangre con más frecuencia y a pesar de toda la buena predisposición y el esfuerzo del profesional, que nos daba las indicaciones por teléfono, no mejoró. Alrededor de las 18:00, murió".

"No sabemos si era para ella, o por curiosidad ingirió lo que encontró. Lamentablemente, en este barrio hay un ensañamiento con los animales. Hace un mes más o menos, a media cuadra de casa envenenaron a una Bóxer. Queremos que la muerte de 'Pitu' no sea en vano", comentó la señora.

Asimismo, la mujer sostuvo: "No hice la denuncia, porque no tengo pruebas contra alguien puntual. Tampoco me comuniqué con el municipio, estamos en feriados. Son momentos tan angustiantes, que una no sabe por dónde empezar; pero ya es hora de reflexionar, que no podemos estar naturalizando los sufrimientos que le hacen pasar a nuestras mascotas. Estoy indignada y cansada de que haya gente que en el Barrio San Lorenzo le haga tanto daño a los indefensos animales", expresó.