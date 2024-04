Día Mundial de Concientización sobre el Autismo: la importancia de la inclusión social y del abordaje integral

Asimismo, la fecha es una oportunidad para enfatizar en la importancia de un diagnóstico temprano.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó, en 2007, al 2 de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. En esta línea, en 2014 en Argentina se promulgó la Ley Nacional N° 27.043 que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan este trastorno, a la cual la provincia de Entre Ríos adhirió en 2022.

Es importante destacar que el autismo es una condición que afecta el desarrollo de niños pequeños en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta. Entre los síntomas, que pueden ser evidentes antes de los 18 meses, se encuentran:

• No expresa alegría a partir de los seis meses.

• No comparte sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales de manera reiterada a partir de los nueve meses.

• Aún no balbucea a los 12 meses.

• No hace gestos como señalar, mostrar, alcanzar o saludar con la mano a los 12 meses.

• No dice ninguna palabra a los 16 meses, entre otros indicadores.

Ante alguna de estas situaciones se recomienda hacer una consulta con profesionales de la salud, teniendo presente que la existencia de estos signos no indica necesariamente que el niño tenga autismo, sino que necesita acompañamiento en su desarrollo.