Vacuna contra el Dengue en Crespo: disponibilidad, cuánto cuesta, qué hace y cuándo darse la aplicación

El pico de contagios y el creciente número de víctimas fatales, tornó al "Dengue" como uno de los temas prioritarios en la agenda a nivel nacional. Sabido es, que se trata de una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, conocido como el mosquito “hogareño” por sus hábitos domiciliarios. Sin embargo, la discusión pública está dada por estos días en torno al acceso a la vacuna, con perspectiva de generar una verdadera "barrera" que haga frente a la situación.

Los contagios no son ajenos a Crespo, por lo que las farmacias y guardias médicas registran en estas jornadas, consultas al respecto. La farmacéutica Claudia Wiliezko, explicó a FM Estación Plus Crespo: "La vacuna posible de conseguir en Argentina se llama Qdenga, y es elaborada por el laboratorio nacional Takeda. Es una vacuna de característica tetravalente, que es cuando la acción se expande a 4 tipos distintos de virus".

A modo de ejemplo, la profesional hizo el paralelismo con la habitual vacunación antigripal: "La vacuna de la Gripe es trivalente, porque está producida para atacar la gripe de estación, pero también el virus de la Influenza y el de la Gripe A. En una única vacuna se atenúan y se generan defensas para todos esos cuadros. Con el Dengue ocurre lo mismo. Por composición básica, atenúa los virus del Dengue tipo 2 y se le han agregado ADN relacionados con el virus del Dengue 1, Dengue 3 y del Dengue 4. Al virus que produce el Dengue se lo clasifica, siendo entonces un Den con variantes. El Dengue clásico es el que se presenta con síntomas más leves, como dolores musculares, de cabeza, estados febriles, vómitos; y están los otros tipos, que se manifiesta con cuadros más graves, que son los hemorrágicos".

"El costo es elevado, estamos hablando de un valor de mercado de $70.000 en adelante", afirmó Wiliezko, y agregó: "Por el momento, no se está consiguiendo. El laboratorio está haciendo la producción correspondiente, pero todavía no se genera a una escala que permita satisfacer la demanda abrupta que se generó. Aún no hay distribución masiva. Los colegas de farmacias, las droguerías que nos proveen, no la tienen disponible para la venta".

Vacuna, repelentes, descacharrización, ¿qué da mejor resultado?. La farmacéutica indicó: "Yo respeto la decisión de cada uno de vacunarse o no. Sí es interesante destacar que el Dengue seguramente sea una enfermedad que mantenga presencia en nuestros veranos, con lo cual hay que aprender y llevar adelante las recomendaciones, los cuidados que aconsejan los especialistas, prestar atención a las precauciones, ya que en base a cómo uno actúa, evita contagiar y contagiarse. Cumpliendo con los recaudos en general, la posibilidad de riesgo de contagio es mínima".

Para quienes estén interesados en la inmunización, sostuvo: "La vacuna es de aplicación subcutánea, en el brazo y se recomienda en mayores de 4 años. A mi criterio, ya no sería momento de aplicársela, porque el esquema consiste en dos dosis, con una separación de tres meses entre la primera y la segunda dosis. Se logra la efectividad transcurrido un plazo de la segunda aplicación. De manera que ahora ya estaríamos en clima frío para cuando ello ocurra, y no habría posibilidad de contagio, porque no estarían los mosquitos. Lo más correcto sería vacunarse al inicio de la primavera, como para que la segunda aplicación sea en el verano, y ante la llegada de los mosquitos, la vacuna esté en plenitud a nivel orgánico".

"El plazo de protección es de 6 años, contados desde los 3 meses después de la segunda aplicación. Es bastante más extensa que la de la Gripe, por ejemplo", comentó.

Finalmente, Claudia Wiliezko instó a que "quienes sientan síntomas, no posterguen la visita al médico, concurran para despejar las dudas de si puede o no, un caso de Dengue. Mientras tanto, tener precaución con el uso de antipiréticos. No Ibuprofeno ni Aspirineta, sólo Paracetamol, en dosis de no más de 2 gramos por día, porque las consecuencias pueden ser poco buenas. El médico es quien mejor va a poder ayudar a cada paciente a sobrellevar la enfermedad viral, lo mejor posible", concluyó.