Falleció la niña que estaba internada como única sobreviviente de la familia siniestrada en Federación

Fuentes judiciales confirmaron a Diario Río Uruguay que el fallecimiento ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en la sala de Terapia Infantil Pediátrica del hospital Delicia Concepción Masvernat. Tal como es de rigor en estos casos, se ordenó que se lleve adelante una autopsia, en el cuerpo de la niña identificada como Ariana Telliz, que contaba con solo 5 años de edad.



La pequeña víctima viajaba en el VW Fox de su familia, el cual, el pasado 2 de abril circulaba por la Ruta Provincial 44 del acceso a Federación, cuando -por causas que la Justicia aún debe establecer- chocó de frente con un Chevrolet Cruze, que era conducido por un menor de edad, de 16 años, domiciliado en esa ciudad termal.

Vale recordar que Ariana era la cuarta persona herida del accidente por el que fallecieron su papá, su mamá y su hermanito de 10 años de edad.

La niña había sido trasladada a Concordia con un cuadro muy grave de salud, donde se había diagnosticado, como último parte, "un estado crítico pero estable, hemodinámicamente estable bajo sedación profunda en ARM", además de “una nueva tomografía de cerebro sin haber cambios importantes".

Sobre la tragedia vial

El fatal accidente ocurrió en la noche del martes feriado, 2 de abril, en el ingreso a la localidad de Federación. En el impresionante siniestro vial entre dos autos que chocaron de frente, fallecieron Octavio Telliz, de 33 años; su hijo, Ian, de 8 años y una semana después, murió Daniela Dos Santos (30), la madre del chico y pareja del hombre fallecidos. Y ahora se conoció el deceso de la hija de la pareja, una nena de cinco años, que había resultado gravemente herida.

En las últimas horas, la causa incorporó el relato de testigos, el cual, significa un giro en los indicios que investiga el fatal accidente, ocurrido en Federación: se trata de una pareja de la ciudad de Concordia, que apareció como testigo crucial del tremendo siniestro vial.

El testigo del accidente afirmó que “cuando me pasa el Fox a nosotros, ahí hace un zigzag, me hace un finito, y el accidente ocurrió adelante nuestro a unos 300 o 400 metros, cuando el Fox invade el carril del Chevrolet Cruze”, remarcó y agregó: "Calculo que el Fox iba arriba de los 100 km porque cuando me pasó, tiró otro cambio y se alejó rápidamente”, detalló Andrés quien circulaba al mando de un utilitario Partner.



Otro dato importante aportado por este vecino de Benito Legerén (Concordia), es que, en el momento del accidente, solo circulaban los dos vehículos involucrados en el mismo y el auto en el que iban los testigos. “El Chevrolet venía bien por su mano y fue el Volkswagen Fox que hace un zigzag y se cruza de carril”, puntualizó.

