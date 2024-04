Calle Jacob deja de tener doble sentido de circulación y será de mano única

Estación Plus Crespo

Este 24 de abril, se trató sobre tablas un proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, para efectuar una modificación al tránsito vehicular de una calle que delimita el Barrio San José del Barrio Norte, y que desde la apertura del Banco Nación -Sucursal Crespo-, pasó a ser clave.

Se aprobó que calle Conscripto J.B. Jacob será mano única desde Misiones hacia Entre Ríos, confirmó FM Estación Plus Crespo, ha instancia de la normativa votada en el Concejo Deliberante. Tendrá vigencia plena a partir de los próximos 60 días.

El presidente de bloque Frente Crespo Nos Une, Beltrán Cepeda, fundamentó: "Es un tema que notamos que tiene urgencia, dada la desorganización que se ha generado en los últimos días, por eso queremos regularizar este aspecto que nos preocupa y ocupa a todos. Dada la reciente inauguración de la sucursal del Banco Nación, que se trasladó desde calle San Martín a Jacob y Entre Ríos. La primera de ellas es una arteria que en esa esquina precisamente, confluye con otras que son de doble mano. Hoy esto genera una congestión y es una preocupación para este bloque y para el Departamento Ejecutivo. En cuanto a la lógica del sentido de circulación, calle Kaheler ingresa hacia la ciudad, calle Buenos Aires es de salida, calle 9 de Julio ingresa, Arnoldo Janssen sale de la ciudad, por lo tanto corresponde que Jacob sea de ingreso a Crespo".

"Apelamos y el proyecto contempla de que haya un trabajo conjunto de concientización de los usuarios de la trama, entendiendo que 60 días es un plazo prudencial como para que se coloque la cartelería, se informe a los vecinos y se pueda implementar en forma definitiva", comentó el edil y agregó: "Lamentablemente mientras estamos sesionando, tenemos una noticia desagradable, que no le gusta a nadie (choque trágico en Ruta 131, a la altura de Crespo), y por eso estamos convencidos que a la organización vial hay que sumarle mucha concientización, para que todos respetemos y nos cuidemos".

Desde el bloque Más para Entre Ríos - Crespo en Marcha, la concejal Nancy Eichhorn, manifestó respecto de la temática en abordaje: "Esta desorganización y esta necesidad de hacer un tratamiento sobre tablas, habla de que no hubo previsión sobre esta situación. Aunque suene reiterativo, es algo en lo que venimos haciendo hincapié: la falta de control en las obras, la falta de planificación para que se ejecuten con responsabilidad y en este caso, es muy pertinente lo que pide el Ejecutivo, con la prontitud que se exije -por eso lo vamos a acompañar con el voto-, pero insistimos en que hace falta que las áreas que corresponden realicen el control necesario. En el caso del Banco Nación, hay un parte de Inspección Nº 292 del 19 de marzo, que ya indicaba la falta de estacionamiento, la falta de sanitarios para clientes, la dificultad con las rampas que no están por el acceso principal sino por los cajeros. Pedimos que el Ejecutivo haga responsable a las áreas que correspondan para que esto no sean urgencias, sino planificado".