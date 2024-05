Crespo: Sofocan incendio en una vivienda a la vera de Ruta 12

Estación Plus Crespo

Cuatro dotaciones y un total de 16 bomberos voluntarios, partieron desde el cuartel hacia la zona previa a la rotonda de Crespo, al comenzar la noche del miércoles feriado.

El Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Schwindt, reveló a FM Estación Plus Crespo que "siendo las 20:59 se recibió un llamado a la guardia, por un incendio en una vivienda cercana a donde funcionaba el ex comedor El Cruce. La primer dotación que llegó, se abocó al trabajo de extinción del foco ígneo, que se desarrollaba en el cielorraso de uno de los ambientes de la casa. Esa tarea evitó la propagación y que se sea rápidamente controlado".

Se desconocen las causas, por carecer de peritos bomberiles, confirmándose que no hubo personas afectadas, sí daños materiales.