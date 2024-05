Tenis: Aníbal Huber ganó la 3a fecha de Super Master y es nuevo Nª 1 del Ranking

Estación Plus Crespo

El sábado, en la categoría “Super Master”, el campeón fue el local Aníbal Huber, tras derrotar en la final, a su coterráneo Marcelo Albornoz.

Oscar Choque de Crespo (3o, en su mejor actuación desde que juega en el CZM) y Pablo Andino (4o) completaron el podio.

La “Copa de Plata” en tanto fue ganada por el ex bicampeón de la categoría, Fabricio Orsich (Ramírez), luego de vencer por dicha distinción a Augusto Prestofelippo de Crespo, por 7/6. Huber no solamente sumó su 8o consagración en singles en el historial del Circuito, sino que además (cumplidas 3 jornadas en el año), quedó como nuevo No 1 del Ranking, con 300 puntos.

BRUNNER Y CLEMENTÍN EN DOBLES

En Dobles “Super Máster”, los ganadores en esta jornada fueron Fernando Clementín y Guido Brunner. En la final derrotaron a Germán Schreiner-Augusto Prestofelippo, por 6/2. Matías Mendieta-Martín Gaioli (3o) completaron el cuadro de honor.

Brunner sumó así su 13o título de dobles en esta categoría (es el más ganador del historial), mientras que Clementín, llegó a su 3o torneo ganado en esta modalidad.

POSTERGACIÓN POR LA LLUVIA

El domingo en tanto, se iba a disputar la 3a fecha de Máster A y Senior, pero las condiciones climáticas adversas hicieron que la jornada quede postergada para el próximo fin de semana.