Según las constructoras, el 70% de las obras no serán reactivadas en Entre Ríos

La empresaria confirmó que no se reactivará el 70% de las obras con financiamiento nacional y mencionó que el gobierno de Rogelio Frigerio “no pudo pagar absolutamente nada de la deuda” con el sector. Advirtió que “todo venía en caída desde septiembre” y describió la reactivación que planea la gestión provincial: “Se van a rescindir contratos y si una empresa y tenía 15 obras, va a continuar una o dos”, explicó. Las empresas piden la condonación de impuestos mientras dure la emergencia y una plan de infraestructura que trascienda los gobiernos. En una entrevista con Diario Argentino, describió la situación que atraviesan:

-¿Cuál es la situación actual en Entre Ríos y qué balance realizaron luego del encuentro con el gobernador?

-Nosotros tuvimos una reunión con todo el gabinete del ministro de Infraestructura y el gobernador de la provincia, donde anunció que se van a retomar algunas obras. Serán las de financiamiento provincial; todas las que son nacionales no se reiniciarían.

Estamos hablando del 70% de las obras de la provincia que tenían financiamiento nacional, que hasta el momento no se van a reiniciar. Para este mes de mayo se prevé el reinicio de unas 29 obras más o menos, que están hablando con las empresas y haciendo los convenios para poder desneutralizar y poder arrancar.

Estas desneutralizaciones nosotras las estábamos esperando para marzo, pero hay complicaciones financieras que todos conocemos acá en la provincia, motivo por el cual no han podido pagar absolutamente nada en la deuda de la nueva gestión.

Están transitando en un ordenamiento financiero para poder pagar la deuda y reiniciar esas obras de Entre Ríos. En la provincia hemos perdido más de 4 mil puestos de trabajo. Estimamos que por cada puesto de trabajo de Uocra, hay un puesto más de un sector que tiene que ver con la economía de la industria de la construcción, que son electricistas, el sanitarista, los monotributistas, el empleado de un comercio y mucho más.

-¿Cómo fue la transición de gobiernos y cómo impactó en el sector?

-Todo venía en caída desde septiembre del año pasado, donde la obra nacional venía en un declive de pagos y todo terminó de colapsar en diciembre, cuando se puso el freno de la obra pública.

Generalmente siempre entre cambio de gestión hay un freno en la obra pública hasta que se reinicia con la nueva gestión. Pero los anuncios del Presidente Milei, quien desestima toda inversión en obra pública, obviamente nos pone en un panorama totalmente distinto.

Es un gran impacto en la economía, no solamente de las empresas constructoras y del constructor, sino también de los empleados que trabajan, y de todos los comercios que rodean el rubro.



-¿Qué va a pasar con obras como la ruta 51 o la ruta 20?

-Al mapa lo tiene el Ministerio de Infraestructura: todas las obras que son con financiamiento provincial y que son obras que tienen poco avance, el 10 % o 20 %, van a ser neutralizadas o directamente se van a rescindir los contratos, lo cual atrasa bastante que se rescindan los contratos.

Luego, lleva mucho tiempo administrativo volver a licitar, ver dónde quedaron las obras. Hay muchas obras, tanto de vivienda como viales, que no tienen un avance importante a la obra que se van a rescindir

En promedio, si una empresa tenía 15 obras, irá a continuar una o dos. Ese es más o menos un poco el panorama que nos han pasado. Respecto al tema vial, el informe que nos han pasado a nosotros, se va a intentar sostener todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de caminos y rutas, el tema de bacheo y de mantenimiento de caminos rurales y ripios.

Las empresas, obviamente, estamos a disposición, ya tenemos algunos contratos de bacheo en algunas empresas, entiendo que algunos de ellos irán a poder continuar.

-¿Cuál es el impacto económico que recae sobre la provincia?

En términos de recuperación fiscal, por cada $100 invertidos en proyectos de construcción, hay un retorno de $45,8.

No olvidemos que es la inversión pública y todo lo que se mueve dentro de la economía a través de la recaudación. De hecho, nosotros tuvimos una reunión con el director de ATER para poder cobrar esta deuda que el Estado tiene con nosotros.

Necesitamos un libre deuda de la provincia, libre deuda que nos cuesta mucho obtener porque no podemos pagar los impuestos de todos los equipamientos y de todo el capital que tenemos lo tenemos parado. No podemos cobrar para pagarles a ellos y ellos nos exigen estar en cero con todas las deudas para poder pagarnos.

Estamos en una situación bastante complicada, a lo cual pedimos que durante dure la emergencia de la obra pública nos puedan condonar parte de todo lo que tiene que ver con los impuestos de ATER. Y estábamos esperando una respuesta en esto.

Un plan que trascienda gobiernos

Desde la Cámara de la Construcción de Entre Ríos planearon la necesidad de trazar líneas de trabajo a largo plazo, para que trasciendan los diferentes gobiernos.

“Nosotros necesitamos poner en marcha nuestras empresas, y los vecinos necesitan transitar seguros en las rutas; necesitamos que a los chicos no se les caiga un techo en la escuela y que la salud también funcione”, explicó Hereñu.

Por este motivo, es que propusieron plantear las verdaderas necesidades en infraestructura que tiene la provincia a largo plazo y empezar a trabajar sobre un plan de acción de obras importantes y salir en búsqueda de esos financiamientos.

“Hoy la provincia carece de muchos proyectos de gran envergadura y siempre se han ido tapando baches en infraestructura con necesidades urgentes, que además después termina parada por falta de financiamiento. Entonces, una de las propuestas que hicimos coordinados por la Cámara y con otras entidades intermediarias, es pedir un plan de infraestructura que trascienda a los gobiernos. Nosotros como entrerrianos tenemos que saber que el tema de corredores viales se va a sostener en un largo plazo. Si hoy tenemos 2 pesos para invertir, invertimos 2 pesos, pero que siempre vayan a determinados lugares. Planteamos la posibilidad de armar un plan de infraestructura con las necesidades de los entrerrianos. No ya una necesidad política, sino con los sectores productivos, los diferentes sectores que intervienen en las economías y las necesidades sociales y humanas que tiene la provincia”, explicaron desde la Cámara de la Construcción.

Además, se propuso una mesa de seguimiento técnico y también armar una propuesta legislativa de largo plazo para que en la provincia, “los diferentes sectores intermedios, nos garanticemos que a largo plazo va a haber obras que nos permitan desarrollarnos económicamente, humanamente y socialmente y que no sean obras para tapar baches. Esto obviamente va a traer trabajo a muy largo plazo, pero necesitamos encaminarlo hoy, en el momento que no hay trabajo para que los proyectos ejecutables y financiables empiecen a desarrollar, porque si hoy tuviéramos todo el financiamiento externo que se están buscando, no tenemos proyectos para ahí. Necesitamos los productos para poder salir a vender y ser atractivo a las inversiones extranjeras”, detallaron.

De este encuentro participó la Bolsa de Comercio, el Consejo Empresario, la Unión Industrial, la Bolsa de Cereales y las diferentes entidades agropecuarias.