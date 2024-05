Callejero Fino se cortó el pelo en Crespo y causó furor entre sus seguidores

Estación Plus Crespo

Simón Nattanael Alvarenga, más conocido como "Callejero Fino", uno de los exponentes del sonido RKT de los últimos años -con interpretaciones de rap y trap-, hizo su paso por Crespo y no pasó desapercibido.

El local Barber Shop, ubicado sobre Avda. Belgrano, a pasos de Plaza Sarmiento -en pleno centro de la ciudad-, recibió un cliente Vip en medio de la jornada laboral de este jueves. Sebastián Sánchez, dueño del comercio, relató a FM Estación Plus Crespo: "La experiencia fue excelente, porque no lo esperábamos y no sólo se lo atendió cómodamente, sino que se generó un buen contacto de respeto y alegría con los adolescentes y jóvenes que se acercaron a esperarlo. Sabíamos que estaba en Libertador San Martín y habíamos tratado de contactarlo, pero nunca creímos que fuese posible. Nos contó que había venido a visitar a un amigo en esa localidad, le recomendaron nuestros servicios y lo recibimos con mucha satisfacción".

Nahuel Vechette, integrante de la barbería, reveló que "apareció alrededor de las 18:40. Llegó un chico, preguntó si tenía un lugar para Callejero Fino y le dije que sí, pensando que era en broma. Mientras nos miramos entre nosotros, nos asomamos y vimos que había bajado del vehículo en dirección al local, justo ya lo había parado un chico para sacarse la foto".

El artista, que fue destacado por la plataforma Spotify, al reunir y sostener unas 6 millones de reproducciones mensuales, arribó con humildad al negocio crespense. Quienes protagonizan el oficio, tardaron unos minutos en ser conscientes que estaban prestando su servicio a quien con su éxito “Que te vaya bien”, recolectó más de 300 mil visualizaciones en 24 horas.

"Entró y nos preguntó si le podíamos cortar el pelo. Es la primera vez de una presencia así y esperemos que sea una de tantas", afirmó Agustín, otro de los colaboradores y agregó: "En todo momento fue sencillo, conversó con nosotros con muy buena onda, incluso al irse sacó plata y nos dejó propina a todos. Quedamos sorprendidos".

"Estamos muy contentos de lo que pasó", dijo Sebastián, quien comentó: "Le pusimos mucho esfuerzo a la peluquería y sentimos que esto es una alegría que nos devuelve un poco todo ese sacrificio. Le ponemos mucha dedicación, de hecho tenemos un poco su estilo. Callejero Fino es un artista que mantiene siempre su pelo corto y muchas veces nos inspiran los looks que elige".

Tras el corte de pelo, el cantante salió a saludar y fotografiarse con los jóvenes que lo aguardaban. Según trascendió, luego se dirigió a merendar en esta misma ciudad y regresó a Libertador San Martín.