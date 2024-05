Crean un Banco Municipal de Medicamentos y convocan a donar remedios

Los espacios de atención de la salud de la ciudad, reciben semana a semana más pacientes que en otras épocas, lo que motivó generar una alternativa para incrementar la medicación con que se cuenta para los pacientes. La directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler, dió detalles a FM Estación Plus Crespo de la puesta en marcha de un Banco de Medicamentos en la órbita municipal: "La intención es poder formar un Banco de Medicamentos, con un canal de participación abierto a la ciudadanía. Invitamos a la comunidad a donar aquellos remedios que ya no estén utilizando -obviamente que no estén vencidos-; y que seguramente en sus hogares no están teniendo una utilidad, pero en los tres centros municipales se atienden personas a quienes les podría ayudar a cursar mejor alguna enfermedad o atenuar sus síntomas y no tienen la posibilidad de comprarlos. Es una vía más que se abre, para reforzar la medicación disponible en el Centro de Salud del edificio Nido, del Salustiano Minguillón y del San Miguel. Estaremos recibiendo las donaciones en esos tres espacios -Gualeguaychú y Mendoza / España y Chacabuco / Los Reseros y Belgrano-, como así también en la Oficina de Desarrollo Humano, en 25 de Mayo y Sarmiento".

"Esto viene a reforzar lo que se reúne producto de los programas nacionales de salud a los que estamos adheridos, como así también a las adquisiones que hace la Municipalidad con presupuesto propio", afirmó la funcionaria y agregó: "Desde hace ya un tiempo importante, el Centro Comunitario cuenta con un espacio donde se recepcionan medicamentos por los mecanismos mencionados y tenemos allí una farmacéutica, que es la que los administra. Esos medicamentos tienen como beneficiarios a los pacientes que se acercan con su receta médica y por razones personales de tipo económicas, no los pueden llegar a comprar".

En un sentido práctico, la responsable de Salud Municipal, Dra. Alejandra Dubs, explicó el alcance de la convocatoria pública: "En casa seguramente tenemos alguna caja empezada de comprimidos, ó algún blister que está con dos o tres comprimidos faltantes, ya sean porque el doctor nos cambió de medicamento o nos curamos y lo dejamos, justamente apuntamos a recolectar esos remedios. Algunas personas creen que el medicamento es raro y no servirá para otros, pero hay drogas que son prescritas para diferentes cuadros y puede tener uso en otra persona. Buscamos rescatar esos medicamentos que muchas veces se están por vencer en casa y los terminamos tirando. Cualquier tipo de medicamento, no importa cuál sea, es bienvenido; mientras no esté vencido y que no sean presentaciones en jarabe o cremas o suspensiones que requieren frío o cuidados especiales de conservación. En esos casos no lo vamos a poder reutilizar, pero comprimidos o gotas y demás, sí. Así sean tres, sean diez o la caja completa; a nosotros nos sirve".

Apuntando a las drogas y acción terapéutica de lo que es posible reunir a través de esta colecta, para la cual habrá cajas dispuestas en los lugares mencionados, Dubs detalló: "La medicación más habitual de demanda y existente en condiciones de donar, son los antihipertensivos. Alguien va al cardiólogo y luego le cambian el recetado, o tras unos meses se estabiliza y no debe tomarlo más y tal vez había usado 5 y la caja es de 30 comprimidos. También los pacientes con Diabetes tipo 2, mejoran sus niveles y el médico le suspende la medicación, que viene por caja completa. Sobrantes en tratamientos de tiroides también es muy común. Por ahí analgésicos, antihistamínicos, son habituales al empezar alguna enfermedad y los síntomas cesan, quedándonos comprimidos. Ahora es la época de las infecciones respiratorias, suele darse el uso de aerosoles, de corticoides, que algunos requieren por poco tiempo, pero hay quienes lo necesitan por un período más prolongado. Esos probablemente para nuestra primavera estén vencidos, entonces la opción que sugerimos es que otro lo pueda usar".

En cuanto a la realidad de la demanda que los consultorios municipales registran, la profesional indicó: "Contamos con bastante medicación, pero la situación económica del país hace que tengamos una demanda muchísimo más importante que la atendida en años anteriores. Estamos viendo que se acerca mucha gente que no es del barrio -como era antes-, a pedir medicación. Las donaciones estarán distribuidas en los tres centros de salud, y se pedirá sin excepción la receta médica. Cada enfermera que hace una entrega, tiene la obligación de solicitar la prescripción y procede a la entrega gratuita".

El servicio "es abierto a la comunidad, destinado especialmente a gente que no puede acceder a la compra. A veces tienen obra social, pero no cubre o no tienen, se evalúa cada situación. Siempre tenemos y pedimos la empatía, de entender y solidarizarse con la gente que menos recursos tiene, para que esta ayuda pueda ser sostenible", comentó la Dra. Dubs.

Las funcionarias remarcaron que "las donaciones son anónimas, simplemente dejando los medicamentos en las cajas. No hay que llenar ninguna ficha ni registro. Ante ese gesto solidario, nosotros nos comprometemos a distribuirlo de manera aue llegue a las personas que realmente lo necesitan".

"En Crespo la gente es muy solidaria, de hecho en el Hospital San Francisco de Asís, la farmacia suele recibir donaciones y la idea es agregar nuestros centros municipales de salud como un lugar más de destino de esas buenas voluntades", afirmó Alejandra Dubs.

Finalmente, Wendler remarcó el carácter de esta política pública a implementar: "Si bien la propuesta surge en un momento de alta demanda, se planifica como una acción abierta y permanente, porque los medicamentos siempre nos van quedando en casa y a su vez, siempre llegan pacientes a los consultorios municipales".