Carina Bertozzi reclama justicia en el caso del trágico choque en Ruta 12: "No sé qué más pruebas quieren para aceptar que los mató"

El siniestro vial ocurrido el 7 de abril, sobre la Ruta 12 -a la altura de Crespo-, en el que murieron tres jóvenes oriundos de Tabossi, transita la etapa de Investigación Penal Preparatoria. No obstante, este jueves a las 19:00 habrá una marcha en Plaza San Martín de esa localidad de Paraná Campaña, elevando un pedido de Justicia. "Hubo gente que no pudo viajar a Paraná cuando hicimos la primera marcha frente a Tribunales y nos pidieron poder hacer una movilización acá mismo", contó Carina Emeri de Bertozzi a FM Estación Plus Crespo, mamá de Ayrton y Brian Bertozzi, fallecidos en esas circunstancias.

Días pasados, la mujer fue recibida por la Fiscal Paola Farinó, conforme las sugerencias e indicaciones del Juez de Garantías, quien la había escuchado previamente. Sobre el encuentro, la mujer manifestó: "Me dijo que están esperando las pruebas del Toyota, pero en la filmación de las cámaras están las pruebas de que fue Zapata. Pasó doble línea amarilla a tanta velocidad, que es obvio que va a matar. Pero ella no me decía nada".

"Ahora quieren buscar si mi hijo no estaba alcoholizado, que están por hacer nuevas pruebas. Mi hijo no tomaba y siempre me decía que no iba a tomar, porque si le hacían un alcoholemia no iba a poder levantar el auto, además lo cuidaba mucho. Me dijo que Zapata pidió que con las muestras que quedaron en la morgue, hagan análisis. Todo es para que le den menos años de cárcel a él. Mis hijos recién habían remontado la ruta para venirse y los chocó prácticamente parado. Yo no sé que pasa. En cualquier momento los van a sacar del cementerio para meterlos preso, porque les quieren echar culpas. No sé qué más pruebas quieren para aceptar que los mató", expresó dolida y cuestionando el sistema.

Carina señaló que "a los abogados que tenía los cambié, porque no me respondían los mensajes, sentí que no se movían, que estaban a favor de ellos" y agregó: "Mis nuevos abogados tendrán acceso al expediente en unos días, porque recién el viernes tomaron intervención en el caso".

La mamá de los jóvenes que perdieron la vida volvió a reclamar que cese el arresto domiciliario del imputado: "En julio termina de estar en su casa, pero siempre van alargando los plazos y las pruebas que buscan son sobre mis hijos y no sobre este hombre. La novia tiene plata y para mí, algo hay. Siento que la justicia está más del lado del asesino que de los chicos. Zapata estaba accidentado y por eso fue detenido a la casa, pero ya está bien y en la cárcel también puede esperar. Va a controles, a hacerse ver, para no ir preso".

Asimismo, la señora apuntó a quien viajaba como acompañante del Toyota Corolla: "La mujer está en su casa en Paraná, a ella no la imputan, aunque el auto era de ella. Dicen que no tiene culpa de nada, la verdad que no lo entiendo", dijo.

Finalmente, Carina se refirió a lo que significa emocionalmente transitar esta etapa: "Desde ese día se llevaron mi vida, ellos eran mis compañeros del día a día y que el loco los mate sin tener consecuencias, me destruye. Ojalá la marcha de hoy les llegue el corazón o a los oídos o no sé a qué, pero como familia estamos desvastados con lo que pasó".