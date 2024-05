Falleció Wally Fabré, creador del “Himno a la amistad”

Falleció a los 96 años Wally Fabre, el creador del Himno a la Amistad. El poeta estaba internado a causa de una descompensación y, lamentablemente, en las últimas horas se confirmó su deceso. Escuchá aquí la ultima entrevista a Wally Fabré en FM Estación Plus Crespo.

Estación Plus Crespo

Falleció a los 96 años Wally Fabre, el creador del Himno a la Amistad. El cantautor estaba internado en el hospital Militar desde el lunes a causa de una descompensación y, lamentablemente, en las últimas horas se confirmó su deceso.

El poeta paranaense había revelado que su Himno a la Amistad, tema cuya música fue compuesta por Daniel Toro y Chango Nieto, fue bendecido por el Papa Francisco, informó Elonce.

Había cumplido 96 años el 5 de Julio de 2023. Con una lucidez envidiable y memoria prodigiosa, Wally Fabré habló pocos días después con FM Estación Plus Crespo y contó los detalles de la letra que es símbolo de los amigos y de cada 20 de Julio. Su poema “Amistad” se convirtió en el “Himno a la amistad” que grabaron Daniel Toro y El Chango Nieto.

Relató Wally que “En el año 1978 envié -atrevidamente- al certamen mundial de la poesía de Madrid, España, una escrito mío que se llama Amistad. Eso fue el 9 de enero de ese año y pasaron 6 meses hasta que el 4 de Julio, un día antes de mi cumpleaños, me contestaron y me confirmaron que había obtenido el primer premio”.

“Yo gané con esa poesía en el `78 y dos años después Daniel Toro me pidió autorización para musicalizarla. Y bueno ¿Qué le iba a decir?, pero nunca pensé que le iban a poner de nombre Himno”.

“Debo aclarar que ese nombre de Himno no fue idea mía, ni del Chango Nieto, ni de Daniel Toro, fue una idea de la compañía grabadora”.

Fabré no tiene datos precisos de la fecha de grabación del tema, pero según pudo saber FM Estación Plus Crespo el registro del tema en SADAIC lleva fecha 21 de noviembre de 1980.

El autor confió que “Me une un gran afecto con la ciudad de Crespo ya que ahí vivió mi querida hermana Ester, viuda de Humberto Paul”.

Más adelante explicó “El himno a la amistad me permitió ser conocido desde algún punto de vista. Yo nunca percibí dinero por eso. Solamente me permitió conocer toda la provincia, algunas vecinas y trascender como el creador. Hoy me llaman para entrevistas desde varios lugares y hasta de España suelo atender consultas”.

“Creen que soy un poeta o un literato. Y yo no soy ni poeta, ni payador, solo soy un versero al paso”, definió con mucha humildad.

Escuchá aquí la ultima entrevista a Wally Fabré en FM Estación Plus Crespo: