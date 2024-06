Diputados aprobó la emergencia del patrimonio cultural e histórico

Estación Plus Crespo

En el marco de la séptima sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción –por mayoría– a un proyecto de ley que declara el estado de emergencia del patrimonio cultural e histórico. El debate fue presidido por el titular de la Cámara, Gustavo Hein.

La iniciativa aprobada fue presentada por la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) y acordada con la Secretaría de Cultura de la Provincia, con el objetivo de llevar adelante las inversiones necesarias para la realización de obras en edificios históricos, entre otras intervenciones. Se prevé que la emergencia esté vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, plazo que podrá ser prorrogado por un año, previo informe a la Legislatura.

Mauro Godein (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Cultura y Turismo, sostuvo que la iniciativa “surgió de la necesidad de proteger el patrimonio histórico de la provincia”, al tiempo que destacó el informe “muy pormenorizado y detallado” presentado por la Secretaría acerca del estado actual de este patrimonio.

“Así como hay muchos edificios que están en condiciones, hay otros que necesitan una urgente intervención”, remarcó, a lo cual agregó que la protección también abarca a obras de arte, monumentos y esculturas. “Es necesario contar con esta herramienta para trabajar rápidamente por su conservación y mantenimiento”, indicó.

Más para Entre Ríos no acompañó la iniciativa. Mariel Ávila argumentó sobre el voto negativo del bloque: “El informe de la Secretaría de Cultura no evidencia una situación de emergencia, sino que expresa la necesidad de continuar el trabajo de mantenimiento edilicio, pero en estos seis meses se han paralizado las obras y no se han iniciado procesos licitatorios”. Mencionó también que durante la gestión anterior se realizaron numerosas reparaciones y puestas en valor de edificios como la Casa de Gobierno, la plaza Mansilla, la capilla San Miguel, el centro cultural Sáenz Peña y el Molino Forclaz, entre otros.

Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) se manifestó en contra del proyecto porque “no es el momento”, sino que existen otras urgencias derivadas de la crisis económica. Tampoco acompañó el diputado Carlos Damasco, de Fe y Libertad, pero sí su compañera de bloque Julia Calleros. Por su parte, Roque Fleitas comunicó el apoyo a la iniciativa de parte de la bancada de La Libertad Avanza.

También hicieron uso de la palabra sobre el tema Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, Laura Stratta (Más para Entre Ríos), Gabriela Lena y Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos).

Según el proyecto, la Secretaría de Cultura deberá determinar cuáles son los edificios, obras de arte, piezas históricas, monumentos y cualquier otro patrimonio cultural, histórico y artístico de la provincia que se encuentre en riesgo y requiera con urgencia acciones de puesta en valor y preservación. Además, adoptará las medidas necesarias para evitar daños mayores. El Poder Ejecutivo efectuará las reestructuraciones presupuestarias necesarias para financiar las medidas que disponga la aplicación de la ley.

Homenajes

Fabián Rogel homenajeó a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, recientemente fallecida. Lénico Aranda (Juntos por Entre Ríos) se refirió al general Hernán Pujato, oriundo de Diamante, explorador que fundó las primeras bases antárticas del país. Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos) habló sobre el significado del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora este miércoles. Roque Fleitas (La Libertad Avanza) lo hizo sobre Manuel Belgrano, de cuyo nacimiento se cumplieron 254 años el lunes.

A su vez, Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos) cuestionó la eliminación de políticas de género, al realizar un homenaje por los nueve años de las manifestaciones por el “Ni una menos”. A la misma problemática se refirió Gabriela Lena. Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) hizo alusión al Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio, y recordó la figura de Guillermo Alfieri. Laura Stratta sumó su reconocimiento a los periodistas y se solidarizó con los trabajadores de los medios públicos. Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos) hizo mención al Día del Soldado Argentino, el 3 de junio. Finalmente, Gustavo Hein hizo un reconocimiento a Claudia Zaragoza, directora teatral ligada a la actividad de la Cámara de Diputados, fallecida en las últimas horas.

Declaraciones

Entre los proyectos de declaración aprobados, María Elena Romero (Juntos por Entre Ríos) hizo mención a sus propuestas para declarar de interés la celebración del 35º aniversario de la Escuela Integral N° 26 “Presbítero Luis Antonio But” y 37º de la Escuela de Educación Agrotécnica N°52 “Manuel Bernard”, ambas de San José de Feliciano. Silvia Moreno (Más para Entre Ríos) adhirió a estos reconocimientos.

Marcelo López (Juntos por Entre Ríos) expuso acerca de la declaración de interés legislativo del 29° aniversario del bautismo de fuego de los Veteranos de Misiones de Paz, que participaron del traslado de refugiados civiles en la operación especial denominada Pasaje Seguro, durante el conflicto armado de Croacia en 1995.