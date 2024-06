Materiales peligrosos, la temática que reúne en Crespo a bomberos voluntarios de la región

Estación Plus Crespo

Crespo es sede durante el 22 y 23 de junio, de una capacitación en materiales peligrosos, cuestión que constituye una de las seis Brigadas que presenta la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios.

Alejandro Peralta, instructor del curso, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Este fin de semana, estamos desarrollando una instancia teórica con pantallazos prácticos, como para que los bomberos vayan viendo cómo trabajar. Estamos con 24 participantes, que es el cupo que habitualmente establecemos, como para que se produzca un rico intercambio, se despejen dudas y sea más provechoso para todos. Además de representantes del cuartel Crespo, han venido de Ramírez, Hernández, Diamante, Aldea Brasilera, Valle María y alrededores. Está concentrada la Regional 2".

"Habitualmente la gente escucha 'materiales peligrosos' y se imaginan litios o sustancias químicas inflamables, pero existen muchas más. Llamamos así a todo tipo de sustancia que pueda llegar a afectar la salud, el medioambiente o la seguridad de un lugar, ya sea que estén en estado líquido, sólido o gaseoso. Trabajamos sobre una base de 9 clases. Se hace hincapié tanto en los camiones que transportan esas sustancias como en las instalaciones fijas donde manipulan estos productos", detalló el capacitador.

"Este curso es Nivel 1", afirmó Peralta y agregó: "Es para que reconozcan e identifiquen el material. Es un nivel defensivo, para lo cual no requieren de equipamiento especial. Un bombero capacitado en esta instancia, tiene que llegar al lugar, advertir si hay materiales peligrosos, saber identificar qué material es y determinar qué herramientas debe usar -si las tienen-, o pedir la intervención de una unidad especializada".

"Materiales peligrosos no sólo es un área delicada, sino amplia; ya que es muy importante evaluar los daños que pueden ocasionar estas sustancias a posterior. Generalmente tienen un efecto colateral que se va a advertir con el paso del tiempo, se puede manifestar a los meses o hasta años incluso. Y ese impacto futuro, debe ser tenido en cuenta al momento de actuar", expresó Peralta.

Este domingo, los bomberos voluntarios participantes harán sus didácticas, sobre lo cual el instructor comentó: "La práctica es sencilla, pudiendo hacerse en zona de campo o en una estructura que así lo permita. Los bomberos deben saber llegar a un lugar, cómo ubicarse y con los conocimientos adquiridos, reconocer si hay un material peligroso y definir cuál es. Esa es la base para determinar qué acciones desarrollar, si están a su alcance o no, cuáles, hasta dónde".

Peralta destacó la importancia de que quienes componen la institución bomberil aprendan al respecto, pero también a modo de balance general, sostuvo que se requieren mayores conocimientos en otros ámbitos: "Hay muchos materiales peligrosos dando vueltas en la provincia", afirmó y en tal sentido, analizó: "En su mayoría, quienes lo manipulan no tienen una noción acabada de la peligrosidad. Somos un territorio rico en agricultura, donde se manejan muchos fitosanitarios, herbicidas, sustancias que se preparan, se desparraman y como se va tornando habitual, no le damos la importancia que tienen en cuanto a la peligrosidad. Si es un material peligroso, implica que a la larga pueden ocasionar daño. Es esencial acrecentar el conocimiento de quienes lo manipulan, porque habrá efectos no en lo inmediato, pero sí en un futuro. Lo propio ocurre con combustibles, con algunos gases, con el amoníaco en las plantas frigoríficas; uno se acostumbra a desenvolverse entre estos productos y minimiza los riesgos al punto de descuidarse en los recaudos. Es bueno que quienes se capacitan, sean replicadores de todos los cuidados a tener en cuenta, de la responsabilidad que debe asumirse", concluyó.