Adolescente fue demorado, cuando descubren que llevaba un arma de fuego en su ropa interior

Estación Plus Crespo

Promediando las 20:15 de este jueves, lo que inició siendo una tarea preventiva, terminó en actuaciones policiales ante la justicia.

El Jefe Departamental Uruguay, Esteban Allegrini, indicó a FM Estación Plus Crespo: "En circunstancias en que me hallaba recorriendo la Plaza 12 de Octubre de esta ciudad, me dispongo a identificar a tres jovencitos, ya que previamente dos de ellos, habían sido sindicados como supuestos autores de una sustracción de una bicicleta rodado 29, de similares características a la que llevaban de tiro. Al llegar la motorizada de Comisaría Primera -a la cual había convocado-, se constata que se trataba de un joven de 18 años de edad, y dos menores -de 17 y 15 años-".

"Al momento del palpado, personal de Minoridad detecta que uno de los adolescentes, llevaba consigo un arma de fuego en su prenda interior", afirmó el funcionario y agregó: "Resultó ser una pistola calibre 6.35, envuelta en un pasamontañas que escondía en sus partes íntimas", precisó Allegrini.

La Fiscalía en Turno dispuso el traslado de los adolescentes a la División Minoridad, para su posterior entrega a los progenitores. En tanto, el mayor de edad fue demorado para una correcta identificación, hizo saber el Jefe Departamental. Asimismo, "se secuestró el arma de fuego, que presentaba la numeración suprimida; e igual proceder operó con la bicicleta que tenían en su poder, para establecer Real Procedencia y Propiedad", apuntó.