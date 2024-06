¿Cada cuánto hay que bañarse? La Universidad de Harvard lo responde

Según la Escuela de Medicina de esta prestigiosa institución académica, bañarse todos los días no es tan saludable como parece y hasta podría ser perjudicial para nuestro organismo.

A la hora de asearse, uno tiende a pensar que la práctica diaria del baño es común en todo el mundo. Pero la realidad dice otra cosa. El 66% de los estadounidenses se baña diariamente, frente al 80% de los australianos. En tanto, esa cifra alcanza solo el 50% en China.

Entonces, frente a estos números cabe preguntarse ¿Cuántas veces hay que bañarse a la semana para estar saludable? ¿Hay que ducharse todos los días?

Distintas investigaciones intentan responder a estas preguntas, entre las que se destacan una realizada por científicos de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos.

Según la Escuela de Medicina de esta prestigiosa institución académica, bañarse todos los días no es tan saludable como parece y hasta podría ser perjudicial para nuestro organismo.

Los expertos explican que la piel humana mantiene una capa de aceite y bacterias "buenas" en su estado normal. Cuando una persona toma un baño diario utilizando agua caliente, puede producir un impacto perjudicial para la dermis, entre ellos: resequedad de la piel, irritaciones y picazón.

Además, la piel seca permite que los microorganismos presentes sobre ella produzcan infecciones y reacciones alérgicas. El uso de jabones antibacterianos puede matar bacterias "buenas" para la piel, alterando el equilibrio vital de estos microorganismos y fomentando la aparición de bacterias más fuertes y resistentes.

También se puede producir un debilitamiento del sistema inmunológico, que necesita exponerse a patógenos externos y suciedad para generar anticuerpos y proteger a la persona.

Si bien no hay una respuesta única, el doctor Robert H. Shmerling, exjefe clínico de la división de reumatología del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC) y miembro actual de la Facultad de Medicina de Harvard, sostuvo que el agua con la que nos limpiamos puede contener sales, metales pesados, cloro, flúor, pesticidas y otros químicos que también causan problemas a la salud.

"Limpiar demasiado su cuerpo probablemente no sea un problema de salud apremiante y la piel podría estar más seca de lo que estaría si te ducharas con menos frecuencia. Esta no es una amenaza para la salud pública. Sin embargo, las duchas diarias no mejoran su salud, pueden causar problemas en la piel y, lo que es más importante, desperdician mucha agua", sostuvo Shmerling.

Además, los aceites, perfumes y otros aditivos de los champús, acondicionadores y jabones pueden causar sus propios problemas, como reacciones alérgicas, agregó el investigador.

En consonancia con este estudio, el doctor Ariel Vilchis Reyes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), identificó tres factores para establecer la frecuencia de un baño: el clima, la condición biológica y la actividad física que cada persona realice.

“Si estamos en un clima frío, lo mejor es bañarse dos o tres veces por semana, pero si estamos en un clima cálido y sudamos mucho, se recomienda bañarse hasta dos veces al día”, explicó Vilchis Reyes.

Respecto a la condición biológica, cada cuerpo es distinto. Algunas personas sudan más que otras o tienen más grasa en la superficie de la piel, que actúa como protectora. Eliminar esa capa puede generar dermatitis, celulitis, hinchazón de la piel u otra infección dermatológica.

Para las personas que realizan mayor actividad física, la recomendación es tomar doble baño al día para eliminar las bacterias que se reproducen con la sudoración.

Lo mismo aplica para personas que realicen trabajos que impliquen esfuerzo físico, como albañiles o recolectores de basura.