Sorpresa multiplicada: Una oveja tuvo cuatrillizos en un campo entrerriano

Un productor ovino de Sauce Pinto, en el departamento Paraná, se encontró con la grata sorpresa de una reproducción múltiple en su campo y no es la primera vez. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Mauro Pinto, contó: "En esta ocasión tuvo cuatrillizos. Nacieron tres machitos y una hembrita. Y en septiembre del 2023, había tenido quintillizos. Esa vez fueron cuatro machitos y una hembrita. Lo normal es que tengan mellizos. Nos asombran no sólo estos nacimientos, sino que la misma madre haya repetido una parición múltiple. El año pasado pensamos que era un caso aislado, que fue una excepción, suerte de una vez, pero no".

Parición multiple de septiembre del 2023, tuvo quintillizos

Denotando un vínculo de respeto y afecto para con los animales que cría, el productor manifestó: "El animal siempre es agradecido cuando se lo trata bien, con buena alimentación y demás. Influye también la raza y evidentemente, esta madre tiene una capacidad maternal especial e importante. En septiembre tuvo 90 a 100 días con cinco borregos al pie, sin suplementación, lo cual nos asombraba. Tienen dos tetas, creímos que necesitaría del apoyo de alguna mamadera, de algún sustituto. Y no, lo llevó al pie y ahora vuelve a repetir con cuatro. Sigue demostrando la misma habilidad, sin rechazo ni nada".

En cuanto a los corderitos, apuntó: "Necesitan de una ayuda especial, dado que nacen con un poco de menor peso, algo menos de movilidad y demás. Tienden a ser un poco más chicos. Necesitan ir al pie de la madre cada dos horas aproximadamente, al menos los primeros días, que son fundamentales. Fueron rotando por turnos y bueno, algunos de la casa no durmieron", bromeó. En ese mismo contexto, agregó: "Para cualquier asistencia, estamos. Es un poco más difícil hacerlo con estos fríos, pero no ponemos reparos. Se hace, porque es la manera que uno tiene de agradecerle al animal".

Pinto precisó que "nacieron en la tardecita del miércoles y tenemos buenas expectativas, porque en la oportunidad anterior, las cinco crías quedaron al pie. Pasados unos meses, los machos se fueron para diferentes lugares, y la hembra quedó en nuestro establecimiento. Es pronto, pero veremos si volvemos a lograr el objetivo".

En cuanto a las características de la oveja madre, el productor comentó: "Es raza Santa Inés, que proviene del noreste de Brasil. Tiene fama de ser muy prolífera y en este caso, podemos darlo por cierto. Es una oveja nueva -con algo más de 2 años de edad-, con su segunda parición ya".

Pinto dijo a FM Estación Plus Crespo "Diferentes amigos que tenemos nos han sugerido tenerla como emblema de la cabaña, destacarla de alguna manera. Estamos siempre agradecidos con ella y quedará con nosotros hasta que termine su ciclo de vida -que son muchos los años que viven, se habla de unos 10-. Es una manera de valorarla. La mimamos y queremos mucho. Dios quiera que vaya todo bien con los cuatrillizos, porque son muy lecheras y por ahí tienden a tener mastitis, pero cuidaremos para que no pase", dijo Mauro.

Curiosamente, "la madre no tiene nombre", contó a modo anecdótico el productor de Sauce Pinto y añadió: "Los corderos que van naciendo, por ahí siempre han recibido algún nombre, como Tornado, Tormenta, Amada...pero en este caso, la oveja madre no. Está con su caravana, su RP, que sirve para identificarla y a su vez, tiene un color especial, es overa -blanca con negro-. Es muy difícil no conocerla, por eso no ha surgido ponerle nombre".

Origen e historia de la raza ovina Santa Inés

La raza de ovejas Santa Inés fue desarrollada por la Estación Experimental de Zootecnia de Sao Paulo, en Brasil, a partir del cruce de ovejas locales con razas importadas de Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. El objetivo era desarrollar una raza que pudiera adaptarse a las condiciones climáticas y de pastoreo de las zonas tropicales y subtropicales de Brasil, y que al mismo tiempo fuera productiva en términos de carne y cuero.

En 1964, se estableció el primer rebaño de ovejas Santa Inés en Brasil, y desde entonces se ha expandido a otros países de América Latina y del Caribe, como Colombia, Venezuela, México, Cuba y República Dominicana. Actualmente, es una de las razas ovinas más populares en Brasil y en la región, y se ha utilizado en programas de mejoramiento genético para mejorar la productividad de otros rebaños de ovejas.

Países que producen la raza Santa Inés

La raza de ovejas Santa Inés es originaria de Brasil y es ampliamente criada en ese país. Sin embargo, también se ha extendido a otros países de Latinoamérica, donde se ha establecido como una raza popular entre los productores de ovejas.

Algunos de los países de Latinoamérica donde se cría la raza de ovejas Santa Inés incluyen: