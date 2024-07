Darío Schneider sobre el Pacto de Mayo: "Han participado la mayoría de los gobernadores, lo cual es importante"

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, y ex intendente de Crespo, Darío Schneider, participó del acto y desfile desarrollado en su ciudad, con motivo del 208º Aniversario de la Declaración de la Independencia. Este 9 de Julio de 2024 está signado por un nuevo acontecimiento -en términos políticos-, tal como lo ha presentado a la ciudadanía el gobierno nacional, al referirse al Pacto de Mayo firmado en Tucumán.

A pocas horas de haberse rubricado el documento -que también firmó el gobernador Rogelio Frigerio-, el funcionario provincial manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Era un momento esperado por todos. Después de 6 meses de incertidumbre, donde no se podían lograr acuerdos, finalmente el gobierno nacional ha podido alcanzar consensos a partir de la Ley Bases, y ahora con la reciente firma del Pacto de Mayo. Han participado la mayoría de los gobernadores, lo cual es importante; porque este es un gobierno nacional que tiene mucha fuerza desde la gestión presidencial, pero a nivel legislativo, en el Congreso, está en minoría; no tiene gobernadores afines, ni intendentes. Entonces, me parece que esta instancia de acuerdo entre todas las fuerzas políticas y con distintos niveles del Estado, fue un paso cuando la Ley, y ahora el Pacto plasma esos compromisos".

"El Pacto de Mayo tiene mucho de voluntarismo y de ganas de salir adelante", afirmó Schneider, al dar cuenta que se trata de criterios y parámetros para las políticas de Estado, aunque en forma aislada no tienen la repercusión pretendida, sino que indefectiblemente deben acompañarse de acciones concretas: "Después, obviamente tendrá que verse plasmado ese acuerdo en resultados palpables", analizó y continuó: "Todos tenemos las expectativas puestas en que esta situación o contexto tienen que mejorar, confiados en la fuerza y la perseverancia del pueblo argentino, que es de trabajo y de salir todos los días a pelearla con su esfuerzo. Hemos salido de situaciones mucho más complejas y esperamos salir adelante en esta ocasión también", anheló.