Se realizará en Victoria el Congreso argentino de idioma Esperanto

El crespense Gabriel Wagner es presidente de la Liga Argentina de Esperanto, un idioma que fue creado por Ludovico Zamenhof, en 1887.

En una extensa charla con FM Estación Plus Crespo, Wagner reseñó que “el creador del idioma vivía en un pueblito en Polonia, que pertenecía al Imperio Ruso en ese momento, donde veía muchas disputas callejeras, porque había gente que hablaba alemán, otras hablaban polaco, otras hablaban ruso, otras hablaban yiddish, y esa barrera cultural provocaba mucha violencia en la calle. Y él de niño dijo, cuando yo sea grande, voy a hacer un idioma para solucionar esto, un idioma que traiga paz. Puso manos a la obra, ya de muy pequeño, y con el paso de los años publicó el primer libro en Esperanto. Eso fue en el año 1887. A partir de ahí, él, con el transcurso de los años, lo fue perfeccionando, y en 1905 se hizo el primer Congreso Universal de Esperanto, donde gente de todo el mundo, que lo había aprendido a hablar, a través de correspondencia, como era en ese momento, se juntó en Boulogne-sur-Mer, Francia, e hicieron el primer Congreso Universal de la Lengua”.

Resaltó que fue “La primera vez que, gente de 52 países, de distintos idiomas, se encontraron y hablaron en el mismo idioma. Fue como la destrucción del mito de Babel. Terminó Babel, comenzó el Esperanto con una posibilidad de comunicarse. Justamente la idea del autor es, que no sea un idioma que reemplaza a ningún otro, sino que sea la segunda lengua de todos, y así nos damos un pequeño esfuerzo para aprender este idioma y comunicarnos directamente, sin intermediación, sin traducción, sino directamente de persona a persona”.

Wagner destacó “La genialidad del autor”. Explicó que “él era un lingüista importante en la época, y hablaba muchos idiomas, hablaba más de 7 o 8 idiomas fluidamente, y conocía otros tantos. Él hizo algo muy genial, que fue tomar del vocabulario lo que ya era internacional en todo el mundo. Por ejemplo, la palabra hotel, la palabra restaurante, la palabra teatro, esas palabras son iguales en todo el mundo. Entonces, tomó esas palabras, y después escribió eso en una lista, en los idiomas más hablados, el inglés, el alemán, el español, el francés, el italiano, y se fijó, por ejemplo, cómo se decía calle. Y, por ejemplo, tenía Straße en alemán, Street en inglés, Straat en holandés, Strada en italiano, Strada en castellano, y ahí salió la palabra Strato, que significa calle en Esperanto”.

En la explicación que dio Wagner a FM Estación Plus Crespo, destacó que “El idioma Esperanto es prácticamente inteligible para los que hablamos español, con un poco de entrenamiento, porque lo que él hizo, que lo libró de todas las excepciones, o sea, no se conjugan los verbos, sino que se usa el verbo en infinitivo, o en presente, en pasado, en futuro, con la persona. En 15 minutos uno aprende a leer el lenguaje, porque no tiene ninguna excepción respecto a su lectura. Y así fue, eliminando todo ese contenido complicado de las lenguas, y consiguió un idioma que es entre 7 y 10 veces más fácil que el inglés, de aprender, y mucho más que el español”.

¿Dónde lo aprendiste?

“Yo lo hice autodidacta, porque realmente es sumamente sencillo. Hay páginas en internet especializadas, y después me contacté con la asociación de Argentina, de la cual ahora soy presidente hace unos 4 o 5 años, y empecé a hacer contacto con ellos, a acceder a nuestros congresos, así como también a congresos internacionales, que se hacen en distintas partes del mundo”.

Recordó que “Acá en Crespo hicimos un congreso en el 2017, y ahora le tocó el turno a Victoria, que es este año. Y ahí nos juntamos para practicar el idioma, para hablar, tenemos grupos de WhatsApp, grupos de correo, constantemente estamos comunicándonos, y sin la barrera del idioma. Yo tengo amigos en China, en Japón, en Estados Unidos, en toda Europa, en lugares que su lengua es sumamente compleja, como Hungría, pero hablamos normalmente”.

“La asociación que presido tiene dos sedes, una en Buenos Aires y otra en Rosario. Y ahora con la virtualidad, cada uno desde donde está en sus provincias, genera algún tipo de curso o de conversación entre los más cercanos”.

¿Cuántos lo hablan en Argentina?

Reconoció que “Es muy difícil saberlo, porque mucha gente lo aprendió por Internet, y sobre todo en estos últimos años. Hace muchos años había mucha gente muy mayor que lo practicaba, estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, la gente lo aprendía habitualmente. En Crespo, inclusive hay mucha gente que habla Esperanto de aquella época todavía, y después se discontinuó, y con Internet explotó nuevamente. Hoy la mayoría de los que lo hablan son muy jóvenes, son jóvenes que aprovechan la posibilidad de viajar”.

“En Argentina hay más o menos 6.000 registrados, es una estimación que tenemos. En el mundo entre 1 millón que fluidamente lo pueden hablar y 20 millones que lo conocen lo suficiente. Es el idioma número 11 en la Wikipedia. Lo que tiene es que mucha gente es fanática de los idiomas, la mayoría de los esperantistas son gente que está apasionada por los idiomas, y trabaja mucho, activamente, como por ejemplo en Wikipedia traduciendo textos de otras lenguas, hay mucha literatura traducida. Si uno busca en Google Esperanto, se va a dar cuenta que en todo el mundo hay bibliotecas, hay un desarrollo muy fuerte en Europa del Esperanto, en China, en Brasil, en Estados Unidos, es muy fuerte la presencia del Esperanto, inclusive en las escuelas. En Argentina, los NAP de sexto grado incluyen al Esperanto como justamente introducción a las lenguas extranjeras”.

El congreso de Victoria

“Se desarrollará del 19 al 21 de julio en la Abadía, en las aulas del profesorado, ahí estaremos trabajando nosotros”.

Wagner explicó que “En el marco de ese congreso voy a presentar una conferencia sobre el idioma Chaná y su legado en Entre Ríos. Y otra cosa muy interesante, voy a mostrar y llevar para los que concurran, cómo es un ajedrez Chaná, un ajedrez guaraní, que se jugaba acá y que todavía se sigue jugando. Tiene sus variantes muy similares en el pueblo inca, en el pueblo andino, en el pueblo mapuche también, y en toda la zona amazónica del guaraní. Un juego que se jugaba entre un cazador y una presa sobre un tablero, ahora es un tablero, antes se hacía en tierra nomás, y algo que todavía se sostiene en las comunidades de pueblos originarios”.

“En su momento me contacté con una descendiente de chaná, que vive en Las Cuevas, y ahí me encontré por primera vez con ese juego, lo he investigado y lo he trabajado para presentar en esta conferencia”.

Finalmente explicó que “Otras conferencias son sobre tecnología, otras son sobre otros temas diversos, como uso de idioma concreto en actividades cotidianas, esa es la idea un poco de los encuentros”.