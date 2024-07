Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, resultó con una

herida leve en medio de un tiroteo que se produjo esta tarde mientras daba un discurso de campaña en Pensilvania, y al mismo tiempo las autoridades aseguraron que el atacante fue abatido poco después.

Además, uno de los asistentes también falleció, mientras que otro resultó herido, aparentemente alcanzados por los disparos que efectuó el agresor, en el marco de este grave episodio que ya es investigado como “intento de asesinato”.

De todas maneras, Steve Cheung -su portavoz-, aseguró que Trump "se encuentra bien", mediante un comunicado que dio a conocer poco después del hecho, que causó conmoción, no solo en Estados Unidos.

“El ex presidente Trump agradece a los servicios de seguridad y de primeros auxilios la rapidez de acción durante este acto despreciable. Él está bien, luego de su atención en una instalación médica local”, aseveró Cheung.

Mientras hablaba ante sus seguidores, en la ciudad de Butler se escucharon varias detonaciones, y allí se vio a Trump tomándose la oreja derecha y con algunas manchas de sangre en su rostro.

Inmediatamente, Trump fue evacuado por los integrantes del servicio secreto, quienes lo trasladaron hacia otra dependencia, donde le hicieron las primeras curaciones. Más allá de esto, el empresario alcanzó a levantar sus brazos, dando muestras de que se encontraba bien a pesar de la dramática situación que había vivido segundos antes.

Además, y según el fiscal de distrito "el atacante fue abatido", mientras que otras dos personas que estaban en la reunión resultaron heridas, aunque una de ellas murió horas después.

Según muestran unas imágenes tomadas por asistentes al mitin, el tirador estaba ubicado sobre el tejado de un edificio cercano, desde donde efectuó los disparos con un rifle.

Por su parte, el presidente Joe Biden -rival de Trump en las elecciones de noviembre- recibió un informe inicial sobre el incidente en Pensilvania, según la Casa Blanca, y luego mostró su solidaridad con su contrincante electoral: “Esto es inconcebible, espero hablar con él esta misma noche”, afirmó al actual madantario.

"No hay lugar en América para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos permitir que esto ocurra. No podemos consentir esto", remarcó Biden.

Trump lidera las encuestas para las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentará a Biden, quien lo había derrotado en los comicios de 2020.