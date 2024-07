El Gobierno no pagará el aumento a docentes, tras el rechazo a la propuesta salarial

La información se difundió después de que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) diera a conocer las resoluciones del Congreso Extraordinario que sesionó en San Salvador: no aceptar la oferta salarial, ejecutar 96 horas de paro (jueves 1 y viernes 2, y martes 6 y miércoles 7 de agosto) y realizar una marcha provincial el 1 de agosto.



Desde Casa Gris se dejó trascender que los salarios docentes serán reliquidados este jueves sin el 5% de aumento, y que tampoco se pagará la suma fija no remunerativa ni se elevará el salario mínimo.



Los puntos propuestos en la paritaria fueron los siguientes:



-pauta bimestral del 5% para el mes de julio, y para agosto un porcentaje igual a la variación del IPC determinado por el INDEC para ese mes



-suma fija de 120.000 no remunerativa y no bonificable (solo para activos) a pagar en 3 cuotas iguales de 40.000 en julio, agosto y septiembre



-incrementar el salario mínimo docente desde julio de $379.000 a $418.000



Según la información divulgada desde Gobierno, ninguno de esos puntos será ejecutado y la suba salarial se aplicará solamente a los estatales, que sí aceptaron y firmaron la paritaria.



Durante la tarde del miércoles se conoció que también rechazaron la propuesta salarial el resto de los sindicatos docentes entrerrianos: la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

APFDigital