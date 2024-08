No se realizará la Traktor Fest de Aldea Spatzenkutter

Juan Lell, actual Pte. de la Comuna de Aldea Spatzenkutter, es el impulsor, en forma privada, de esta iniciativa desde hace más de una década.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo confirmó que “Este año no se realiza la Traktor Fest, debido a la imposibilidad de afrontar los costos organizativos. Teniendo en cuenta que es una fiesta distinta al resto de los eventos, no se cobra entrada, y es un gran esfuerzo organizativo que realizamos en forma privada, no nos dan los números para realizarla en este año 2024”.

Explicó que “Estamos en un contexto económico difícil y no están dadas las condiciones económicas para realizarla. Los números, los costos son muy elevados, y es imposible trasladar el costo del evento a los expositores o a los artesanos. Nuestra fiesta es con entrada gratis y queremos que siga siendo de esa manera”.

“Los costos de los servicios que necesitamos contratar no tienen relación con los años anteriores, se han disparado, los han multiplicado por cinco y los cotizan en dólares”.

Reconoció “El año pasado fue muy difícil la cosa y este año más difícil todavía. A mí me duele muchísimo tener que tomar esta decisión, pero bajarle la calidad al evento no es la idea. La idea es que la fiesta tenga la misma calidad que la gente ya conoce. Que tenga la mejor orquesta alemana, que la gente venga a disfrutar de buena artesanía, de emprendedores, de restauradores antiguos, y que sea una verdadera convocatoria familiar como todos los años.”

En dialogo con FM Estación Plus Crespo, Juan Lell aseguró “Si ustedes miran para atrás en el historial, siempre he dicho lo mismo, el día que tenga que cobrar una entrada, no hago la Traktor Fest. Duele mucho decir que este año no se puede hacer, pero no pasa nada, quédense tranquilos que el año que viene volverá y será mejor aún”.