Docentes de toda la provincia se movilizaron en Paraná: “Queremos aumento ya”

Tras el rechazo a la oferta salarial anterior (la nueva se encuentra en evaluación, el lunes hay asambleas y el martes hay congreso el próximo martes), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llamó a un paro que va desde este jueves hasta el martes que viene para exigirle al gobernador, Rogelio Frigerio, mejoras salariales. A la medida de fuerza adhirieron el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que integran el Frente Sindical Docente junto a Agmer.

Además estuvo presente la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), movimientos sociales y centros de estudiantes.

Comienzo y recorrido

La movilización comenzó con la llegada de docentes de toda la provincia con cantos, bombos, instrumentos de viento y carteles en alusión al reclamo que los convocó. Las delegaciones del interior comenzaron a concentrarse en la sede de Agmer Entre Ríos en calle Alameda de la Federación casi Buenos Aires, mientras que la seccional Paraná concentró en su espacio sobre Laprida y rápidamente se inundó calle Buenos Aires de guardapolvos blancos.

Cabe destacar que el recorrido de la marcha fue diferente a otros, ya que se dirigió por Buenos Aires, dobló en Urquiza hasta Corrientes pasando por la Caja de Jubilaciones y después se dirigió hasta la Casa de Gobierno por La Paz.

A pesar de la complejidad del contexto, se podía sentir alegría. Entre los cantos que apuntaron contra el gobernador se destacaron: “Che Frigerio, che Frigerio, si no nos das un aumento que quilombo se va a armar”; “no naciste en pueblo Brugo, no naciste en Gualeguay, naciste en Recoleta y nos viniste a ajustar” y “a ver a ver, quien dirige la batuta si los docentes o el gobierno que no escucha”.

“Le llenamos la plaza a Frigerio”

Al llegar a la Plaza Mansilla repleta un grupo de dirigentes de Agmer expresó “le llenamos la plaza a Frigerio”, tildó a la movilización como una “jornada histórica”, continuó al canto de “unidad de los trabajadores”, destacó el acatamiento del paro en toda la provincia que fue del 99% y señaló: “El señor Frigerio no nos conoce porque es porteño”.

Se cantó el himno, los docentes en la plaza después entonaron “la escuela no se vende” y los representantes del gremio mayoritario señalaron que “este gobierno nos mete la mano en el bolsillo”.

Tras ese momento, comenzaron los oradores del encuentro y la primera fue la vocal de Agmer, Susana Cogno: “Lo importante es destacar que llegamos a tiempo y todos juntos, no apurados. Cada día de lucha es un día que nos sostiene vivos”.

Cogno se refirió al Día de la Pachamama, que coincidió con la movilización: “Pretendemos que hoy esta semilla germine en los trabajadores de la educación más jóvenes” y llamó a aplaudir a Clelia Lavini.

“Los jubilados en nuestro sindicato son fuerza activa, no pasivos”, expresó la representante de los docentes, señaló que “las gestiones a lo largo de los años se olvidan como tratar con nosotros y se olvidan de los jubilados y agregó: “No podemos recepcionar ninguna propuesta que no conlleve a todos los trabajadores de la educación”.

“Para nosotros cada gurí es importante”.

Además, la docente hizo hincapié en la situación de la Caja de Jubilaciones: “No la fundimos los trabajadores, fue el poder político”.

Sobre el gobierno actual, Cogno criticó: “Ahora quienes nos gobiernan dicen que el Estado debe destruirse, por eso tenemos rabia y justa ira” y agregó que “este trabajo que hacemos no es valorado por quienes nos gobiernan”.

“Se viene un agosto duro para los gobernantes, que la caña con ruda la tomen ellos porque la van a necesitar”, advirtió.

Cogno cerró su discurso: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.

En segundo lugar, habló el Secretario General de ATE, Oscar Muntes, y se refirió a “la coherencia, el coraje” y felicitó a los docentes por el ejemplo. Algunos de los presentes en la plaza le gritaron “traidor” y lo silbaron por haber aceptado la propuesta salarial del gobierno.

A pesar de esto, el gremialista continuó con su discurso y apuntó contra el Ejecutivo: “No nos van a poner de rodillas”.

También se refirió al proyecto de ley de la modificación de la Caja de Jubilaciones: “No vamos a permitir más ajuste y eso depende mucho de nosotros”, hizo hincapié en el cierre de organismos nacionales y en las provincias que dieron quórum para la Ley Bases.

Cerró saludando a los docentes: “Ustedes nos dicen con mucha claridad por donde es el camino”.

La tercera oradora fue la Secretaria General de Sadop, Alejandra Frank y expresó: “Pedimos que la educación sea prioridad, hay muchas mujeres jefas de hogar que no llegan a fin de mes”.

Además hizo hincapié en la situación de los docentes del sector privado: “No es fácil que llevemos adelante las medidas de fuerza porque nuestros empleadores son privados, por eso consideramos que la lucha es colectiva y llevamos la voz de quienes hoy están en el aula porque tienen miedo de perder su puesto de trabajo”.

Finalmente dijo: “Necesitamos un sueldo digno, ir a trabajar y saber que podemos satisfacer las necesidades de nuestra familia”.

El último en hablar fue el Secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, que celebró a los cinco mil docentes en la plaza, agradeció a los militantes del interior de la provincia que participaron y señaló: “No vamos a bancar políticas de ajuste”.

Pagani señaló que el gremio venía advirtiendo sobre las medidas del gobierno nacional desde mucho antes que asumiera y señaló que “atacó rápidamente al sector”.

“Con este gobierno se acabaron las disputas de condiciones laborales, todo este retroceso se suma al desguace, la pérdida de derechos y también reaccionamos rápidamente”, haciendo alusión a los paros nacionales y provinciales que se hicieron este año y agregó que “estamos convencidos de que luchar tiene sentido”.

Además, Pagani dijo que las políticas de Milei tienen alineamientos por conveniencia o por miedo y consideró que Frigerio está con los primeros. En este marco también se refirió al pacto de Mayo como un “decálogo neoliberal”.

Sobre la Caja de Jubilaciones el gremialista sostuvo que el sector no es responsable del déficit de ni de temas estructurales.

“Si el gobernador se para de manos frente a las políticas de Milei, va a contar con el pueblo entrerriano”, señaló el representante de los docentes.

“El diálogo no es dar anuncios, es cuando las partes discuten y se escuchan las demandas de ambos. Vamos siempre a ir a defender los intereses de los trabajadores” y cerró su discurso haciendo un llamado a la unidad de los trabajadores.

Una vez que terminaron los oradores, los docentes entonaron “a ver quién dirige la batuta”, “unidad de los trabajadores” y con “no naciste en pueblo Brugo”.

APFDigital