Inédito fallo judicial en Rosario incluye el gasto por inseguridad en la cuota alimentaria

La abogada de la madre explicó que por la situación que atraviesa la ciudad hay que pensar, por ejemplo, en traslados en taxis y remises para que su defendida no camine por la calle con sus hijos.

Un inédito fallo judicial resolvió que se incorpore el gasto por inseguridad en la cuota alimentaria. La resolución tuvo lugar en Rosario, y Verónica Carrere, abogada patrocinante, explicó los motivos por los que pidieron ese ítem excepcional.

“Estoy bastante sorprendida por los mensajes y la repercusión del fallo. Esto no se había tenido en cuenta antes. Consideramos la crisis económica y la inseguridad que atraviesa la ciudad, lo que requiere cuidados y gastos extras en las distintas actividades”, indicó a Cadena 3 (en Crespo FM 90.7).

“La cuota quedó en un Salario Mínimo, Vital y Móvil, que es bajo, más el 50 por ciento de gastos extraordinarios. El padre no tiene un sueldo fijo, entonces aparecen las jubilaciones de los abuelos. Un gasto es en taxis y remises, porque hay que tener mayores cuidados con los menores”, sumó.

Y desarrolló: “Esta gente vive en el centro de Rosario, todo el mundo padece la inseguridad, afecta a todas las clases sociales. Esta es una familia de clase media. Es una mamá que se traslada con sus niños en distintos horarios, y hay horarios en los que no se puede andar caminando en Rosario. Ellos no sufrieron ningún hecho puntual. Es un fallo novedoso porque refiere esta cuestión de inseguridad que antes no se tenía en cuenta”.