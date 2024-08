Frigerio: “Decidimos darles un aumento por decreto para que los docentes no siguieran sufriendo el deterioro del poder de compra del salario”

“Seguiremos dialogando con los representantes de los trabajadores de la provincia. De hecho, acordamos las paritarias con todos los gremios de la administración pública hasta septiembre y nos falta con los docentes, pero debido a que se fue prorrogando, decidimos darles un aumento por decreto para que los docentes no siguieran sufriendo el deterioro del poder de compra del salario”, explicó el mandatario provincial.

Y remarcó: “Seguiremos dialogando en un contexto complejísimo debido a una pérdida de recursos solo comparable a la que se vivió durante la pandemia”. De acuerdo a lo que fundamentó Frigerio, “los recursos del Estado, en el último bimestre, fueron un 20% en promedio inferior a los mismos recursos del año pasado”; y en ese sentido, sentenció: “No podemos no ser serios y responsables”.

Cuando se abonará el aumento otorgado por decreto

“En agosto habrá un incremento del sueldo básico de los docentes del 30% respecto al sueldo de julio; se abona a fin de mes, junto a uno de los anticipos de las cuotas de 40 mil pesos que se están empezando a liquidar ahora”, especificó Frigerio.

Recuperarán los días perdidos de clases

Punto aparte, Frigerio remarcó que “los 190 días de clases son innegociables y, en consecuencia, cada día que se pierde, hay que recuperarlo”.

El gobernador dijo ser “respetuoso del derecho a huelga”, pero del mismo modo recordó que “los días que no se trabajan no se cobran y los que no se trabajan, se recuperan en el ámbito educativo donde lo más importante es que nuestros alumnos tengan una buena educación”.

Otros temas

“Vamos a defender la Caja provincial y el 82% móvil, pero es algo caro a Entre Ríos y para ello, no podemos seguir haciendo lo mismo porque íbamos a una implosión del sistema jubilatorio. Estamos haciendo las reformas porque no podemos seguir pateando la pelota para adelante”, sostuvo el gobernador. Y amplió: “Si queremos defender a los actuales jubilados y sobre todo a los futuros, tenemos que hacer cambios y reformas que ya estamos encarando, porque el problema no se puede dilatar más”.

“Debemos hacer reformas y modernizaciones en todos los ámbitos de la gestión”, reafirmó al dar cuenta del proyecto para modificar la ley de juicio por jurados.

Así también se refirió al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). “El proyecto de adhesión se trabaja en comisiones en la Legislatura y confiamos que tendremos ese instrumento que, en un contexto tan difícil como el actual, es relevante porque apostamos a la generación de empleo en el sector privado, que es lo único que nos sacará adelante y permitirá disminuir la pobreza”, fundamentó.

Frigerio, además, dio cuenta de su preocupación por la crisis alimentaria. “Tenemos que ser agiles y atentos a los problemas de falta de alimentos en algunos sectores de la ciudad y debemos trabajar en equipo, entre Nación, Provincia y Municipio, en un contexto tan difícil para que a nadie le falte un problema de comida”, cerró. (Elonce)