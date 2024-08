Entrerriana se postula para ser la Reina Nacional de la Nieve: Cómo votarla

Por primera vez, el concurso que consagrará a la Reina Nacional de la Nieve, será definido únicamente por el voto popular. Con altas expectativas aguarda esa elección Guillermina Dalinger Giuliano, una de las 17 postulantes, que en diálogo con FM Estación Plus Crespo, manifestó a modo de presentación: "Nací en Crespo, Entre Ríos y desde los 2 años vivo en Bariloche. En la Capital de la Avicultura viven mi tía -que tiene una peluquería- y mis abuelos (Teresa Reisenauer y Víctor Giuliano), familia a la que visita cada verano. Estuve por última vez en diciembre del 2023 y espero regresar también en la próxima temporada. Aquí en Bariloche estudio Tripulante de Cabina, que termino en noviembre y ya me recibí de Agente de Tráfico Aéreo. Siempre me gustó viajar, me encanta, siento que abre la cabeza conocer lugares y gente, por eso mi preparación formal tiene que ver con la aviación".

"El jueves 22 de agosto se abrirán las celebraciones con la bajada de antorchas por la montaña y cierra el domingo 25, con el show de La Sole. Previamente será la elección de la reina", comentó la joven acerca de los festejos populares y se refirió a los cambios introducidos en el certámen: "Se implementa desde este 2024 una nueva metodología, ya que se vuelve a hacer la elección, después de muchos años sin coronación. Por la cuestión de la no cosificación de la mujeres, se había dejado de realizar, pero esta gestión decidió que retorne, decidiendo la gente, para que sea más popular. Entonces no hay más un jurado, sino que se creó un link oficial, para que el público virtual pueda votar a una de las 17 candidatas".

Se ingresa a: Elección Reina Nacional de la Nieve. "Soy la tercera postulante de la lista, el usuario selecciona una y vota al pie de página. Automáticamente aparece que se le admite el voto", relató Guillermina acerca del simple sistema.

Acerca de esta modalidad, la joven comentó que "cada una hace su propia difusión, con videos, fotos, planea su propia campaña para atraer votos. No tenemos sponsor, sino que es a sola presentación, por decisión propia y sometidas a la votación on-line", aclaró.

Guillermina Dalinger Giuliano sostuvo que "desde el 31 de julio las candidatas compartimos actividades, como haber ido a merenderos, hicimos un desfile solidario, participamos de un curso de imagen y demás propuestas que han establecido desde la organización. Viene siendo una muy linda experiencia", contó.