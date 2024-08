Descubriendo a Mario Massaccesi: El periodista es también Coach Ontológico y llegará a Paraná para una jornada especial

El reconocido conductor televisivo habló con FM Estación Plus Crespo y reveló que "Hace seis años que certifique de coach ontológico y trabajo mucho. A mí me gustan los procesos grupales porque he sanado mi vida en procesos grupales y me di cuenta, por experiencia propia, el valor que tiene. Nos acompañamos a sacar aquello que necesitamos sanar. Lo he hecho durante más de 20 años de mi vida y ahora, a partir de la certificación como coach, al margen del trabajo que hago en la televisión o en la radio, tengo esta otra actividad”.

Explicó que “Junto con Patricia Daleiro (psicóloga y Master Coach) tenemos 3 libros. El primero, que se llama -Soltar para Ser Feliz-, que va por la novena edición, y que estamos entrando en estos días en la décima edición, habla sobre todo aquello que nos pesa. Como soltar el miedo, soltar la culpa, soltar las vergüenzas, soltar las relaciones tóxicas, soltar los abusos, soltar a los hijos, que muchas veces no saben qué hacer cuando son grandes y necesitan volar, soltar a nuestros muertos, que fue un tema muy candente en la pandemia, porque ni siquiera los pudimos despedir. Es muy difícil soltar aquello que no pudiste despedir, como te hubiera gustado hacerlo, como corresponde hacerlo”.

“El segundo libro es -Saltar al Buen Vivir-, que es un paso hacia adelante, lo que puedo hacer todavía a pesar de lo que me pasó. Y el último, que es el más nuevo, que el título es -Salir de los Miedos-, que habla de salir de aquellas zonas donde el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar”.

Massaccesi indicó “Nosotros planteamos en los tres libros una especie de trilogía de acción. Soltar, saltar, salir. Cualquier acción que tomes repercute o genera algo en las otras dos. Al soltar, ya estoy saltando y estoy saliendo. Al salir de los miedos, ya estoy soltando un miedo y saltando a la confianza. Al saltar, ya salgo de esa zona de miedo, porque ya lo estoy haciendo, y al alejarme de ese lugar, porque pego un salto, estoy soltando. No fue la idea al principio, pero después nos dimos cuenta de que son acciones que están interconectadas. Que cuando tomo una acción, de alguna manera las otras se están dando, en mayor o menor medida. Y creo que es la gran receta de la vida".

Aseguró “Nos pasamos buscando recetas y la gran receta para mí es el movimiento. Cuando yo me muevo, más allá de lo que me haya pasado, ya cambia mi mirada, cambian mis pensamientos, se modifican mis emociones, cambia mi vida social. Es decir, se produce algo que es maravilloso y que decimos, wow, mira lo que está pasando. Y eso ya nos empieza como a darnos una luz, a veces, a esas zonas de oscuridad que todos tenemos”.

En la charla con FM Estación Plus Crespo Massaccesi reconoció que “Esto sirve, obviamente, para el desarrollo personal, el desarrollo del ser humano, y es aplicable en diversos ámbitos. Es aplicable para la vida, para cuando te levantás, para cuando te haces tu desayuno, qué relación tenés con tu habitación, con tu hija, con tu pareja. Esto sirve para la vida, por supuesto, para los grandes proyectos, pero a veces, por ir a los grandes proyectos, nos olvidamos de las cosas cotidianas”.

Como te sentís en tu vida

Massaccesi explicó “Yo siempre, hago estas preguntas. Cuando te levantás, ¿qué conexión tenés con vos? ¿Cómo te escuchas? Porque nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el celular, prender la tele. Y si yo no me escucho antes, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo voy a saber dónde ir? Si no sé qué equipaje preparar. Nuestro equipaje cambia todos los días, como la ropa que nos ponemos. Hay días que estamos contentos, hay días que estamos enojados, hay días que estamos preocupados. La pregunta es ¿es eso lo que yo quiero para mi vida o lo puedo cambiar antes de salir de mi casa? Y después, ¿qué relación tengo con quien dormí en la misma cama? ¿Seguimos manteniendo el mismo respeto? ¿Nos admiramos? ¿Nos deseamos? ¿Seguimos soñando juntos? ¿Tenemos un proyecto en común? Mucha gente, en todas estas respuestas, tiene un no. Yo digo, ¿para qué tengo esta persona al lado de la cama?, en mi propia cama, si no hay nada en común”.

"A los argentinos nos encanta tener respuestas y excusas para todo. Ahora no hay propuesta, por eso estamos como estamos".

Mi trabajo ¿me inspira?

El periodista asegura que hay que preguntarse si “Es un trabajo donde yo estoy haciendo mi diferencia, donde me siento inspirado, con ganas. Lo que pasa es que vivimos en el terreno de las excusas. A los argentinos nos encanta tener respuestas y excusas para todo. Ahora no hay propuesta, por eso estamos como estamos. Yo digo, si empezamos con nuestra vida, ¿cuál es la propuesta que yo tengo para mi vida hoy? ¿Qué es lo único que tengo? El pasado ya nos olvidó y el futuro todavía no nos conoce. Hoy, ¿cuál es mi gran proyecto de vida? Y mi gran proyecto de vida puede ser cambiar el mundo. ¿Qué cambiaste en tu metro cuadrado como para ir empezando?”

“Esto es lo que vamos a hablar y tratar el sábado 24 de agosto en el CPC de Paraná. La actividad será una jornada que comenzará a las 9 de la mañana, pero nuestra participación es a las 13.30 Hs. Es hermoso ese horario, porque después te vas a tomar un té, te vas a caminar, te vas a conectar con ese río hermoso que ustedes tienen, esa barranca, te vas a tomar un poco de aire”.

“Así que los esperamos a toda la gente de Paraná y alrededores, porque se van a ir muy movilizados, con ganas de vivir, con ganas de levantarse al día siguiente y decir, todavía puedo. Siempre estamos a tiempo de elegir, aun cuando elijamos no elegir, ya estamos eligiendo”.

“Vamos a estar junto a Patricia Daleiro en la edición 2024 de ¿Quién quiere ser feliz?, que es una jornada de entrenamiento y expansión que organiza Visión C, una consultora de Coaching y Desarrollo personal de Paraná”.

Explicó “Patricia Daleiro es psicóloga y fue mi profesora en la escuela de coaching, donde yo empecé. Después empezamos a trabajar en cárceles, de ahí hicimos talleres, de los talleres surgió el libro, del libro surgió el teatro, después pasamos al podcast y ahora hacemos viajes con sentido en determinados momentos del año. Pero específicamente lo que hacemos parecido al teatro, a ver, le decimos obra, no es una obra de teatro porque no somos actores, es una conversación dinámica, divertida, entre dos profesionales que te cuentan qué es soltar, cuáles son las opciones para hacerlo, esta palabra que está tan de moda, soltar. Porque muchas veces queremos hacer algo sin saber lo que es, y si no sé lo que es y cómo se hace, cómo lo voy a hacer, porque no nos enseñaron a soltar. Y es una conversación donde además nosotros, para no exponer a nadie del público, contamos cómo hicimos nosotros y qué tuvimos que soltar”.

"El pasado ya nos olvidó y el futuro todavía no nos conoce". Hoy, ¿Cuál es mi gran proyecto de vida?

Soltar

“Patricia cuenta cómo soltó su cáncer, cómo está soltando a su hijo, su único hijo de una familia muy chiquita, y esa fue mamá y papá de ese nene, cómo soltó un matrimonio tóxico, yo hablo de cómo solté algunas tragedias en la infancia que me llevaron a un silencio durante muchos años, hablo de cómo solté los mandatos familiares, esto de que te tenés que casar y tener hijos, como el resto de mis hermanos, y yo no quería hacer una fotocopia de mis hermanos porque yo soy un feliz solterón en la vida, yo nunca tuve proyecto de familia, ni proyecto de casarme, ni un matrimonio, ni nada de eso. Siempre me gustó ser muy independiente. Bueno, hablamos de todo eso y le ponemos mucho humor para que la gente se ría, se divierta, la risa no anula la reflexión, decía Enrique Pinti, y a la vez una buena carcajada te libera todo eso que tenés estancado ahí adentro, hay momentos de mucha emoción, hay preguntas poderosas, de esas que a veces estamos acostumbrados a tener respuestas, pero no hacernos preguntas incómodas para empezar a sacudir un poco la cabeza”.

Mario, ¿qué te llevó a dedicarte a esto? ¿Hubo algún quiebre, algún clic en tu vida?

“El dolor. El dolor de ya no saber qué hacer con el dolor personal, un dolor que empezó a los ocho años cuando yo era muy chiquitito, un dolor que callé hasta los 33, hasta el día que murió mi madre, porque nunca pude compartirle a mi mamá lo que me había pasado en la infancia. Y siempre esperando a mañana. Mañana se lo voy a contar, la semana que viene, cuando me anime, cuando esto, cuando lo otro, cuando me reciba, hay un día que no hay mañana. Y ese día, si bien fue el dolor más grande de mi vida porque amo a mi madre, también me di cuenta de que puede no haber mañana. Y entonces ese día, mientras estaba despidiéndola, dije yo no voy a perder más tiempo, yo voy a empezar a trabajar sobre mí ahora porque esto que me pasa y lo que me pasó no me lo merezco, yo me merezco algo mucho mejor. Y ahí fui, entonces estaba haciendo un duelo, pero a la vez me di cuenta que todo lo que no había hecho ya ahora era tiempo de hacerlo, antes de que otra vez fuera demasiado tarde. Y cuando el dolor lo usamos para buscar algo mejor en nosotros, estamos potenciando ese dolor. Yo digo es hacer, es como en el campo, ¿viste? hacer de la bosta el abono”.

"Hay un día en que no hay mañana. Siempre estamos esperando a mañana. Mañana se lo voy a contar, la semana que viene, cuando me anime, cuando esto, cuando lo otro, cuando me reciba. A veces mañana es demasiado tarde".

Dar el primer paso

“Hoy soy el tipo más feliz del mundo, yo me animo a jugarle el puesto a cualquier persona de este planeta, yo soy un tipo que vivo feliz todo el tiempo. Y eso no significa que no me pasen cosas, que no llore de vez en cuando, que no me enoje, pero no dejo que esas cosas contaminen este estado de felicidad que he logrado con un trabajo que me ha llevado muchos años. Y dar ese primer paso tal vez no nos lleva al lugar donde queremos estar, pero por lo menos nos saca de donde estamos, que eso ya es mucho. Cuando di aquel primer paso, el primer paso fue darme cuenta, aun cuando estaba llorando a mi madre, ¿sí? Y el darme cuenta fue como la semilla para después empezar a caminar mi vida de otra manera. Por eso digo que muchas veces los grandes dolores son la gran maestría, no porque nos vayan a devolver lo que perdemos, pero nos ayudan a recuperar nuestra vida de una vez por todas. Y eso es lo más importante que tenemos hoy”.

¨Los grandes dolores son la gran maestría, no porque nos vayan a devolver lo que perdemos, sino porque nos ayudan a recuperar nuestra vida de una vez por todas".

Actualmente, ¿qué estás haciendo en televisión o radio?

“Estoy haciendo a la tarde -Cuestión de Peso-, desde mayo. Y a la noche estoy haciendo, desde hace ya 14 años, el noticiero -Síntesis a la Medianoche- por Canal 13. Así que estoy feliz porque hago como dos cosas que tienen que ver con la tele, pero muy distintas una de la otra. El noticiero de la noche es un noticiero de información descontracturado, que es el formato que hemos encontrado a lo largo de los años. Y Cuestión de Peso es lo que me tiene loco, loco, porque es como por primera vez salirme del noticiero para hacer algo distinto en la pantalla”.

“En radio tengo un programa los domingos a la medianoche en Radio Ciudad de Buenos Aires. Es un programa que va por su octavo año y se llama -Massaccesi que Nunca-, es un programa que cada emisión tiene un tema. El duelo, la felicidad, el planeta, los artistas, el tango, el miedo. Cada programa tiene un invitado, que es como el especialista en el tema que hace de co-equiper, y vamos sumando historias o profesionales que nos ayudan a reflexionar sobre eso. En general son temas que no pasan de modo, digamos, porque el miedo existe desde siempre y va a seguir existiendo. El planeta espero que siga existiendo, pero de ahí venimos. O sea, son temas temporales, pero que a la vez siempre tienen actualidad”, finalizó.