Clausuran geriátrico de una médica policial en General Ramírez: 17 adultos mayores reubicados

En la mañana de este jueves, un despliegue de ambulancias y patrulleros enmarcó el retiro de los adultos mayores que aún quedaban en el Hogar La Emilia, ubicado en calle Arenales, de General Ramírez. El traslado se hizo con el propósito de concretar la clausura de esta residencia, después de haberse dispuesto semanas atrás, la misma medida para la otra sede sobre calle Triunvirato 1°.

Ambas pertenecen a la Dra. Emilia Mabel Garcilazo, Oficial Principal de la Sección Sanidad de Federación, quien está destinada como médica policial a San Jaime de la Frontera y Los Conquistadores, donde alterna la modalidad de trabajo activo y pasivo.

En esta ocasión, buena parte de los abuelos alojados, ya habían sido retirados en estos días por sus familiares, habida cuenta de la intervención que estaban teniendo los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud en coordinación con la Fiscalía de Diamante. No obstante, los aún presentes fueron redestinados a Hogares de hospitales de la zona, incluyendo Crespo, pudo confirmar FM Estación Plus Crespo.

Capacidad para 8, donde había 37

"Surge acreditado de manera incontrastable que desde la residencia gerontológica se han infringido las normas que rigen la prestación del servicio en la Provincia, todo lo cual ha sido debidamente verificado a través del trabajo de los profesionales habilitados para la fiscalización sanitaria y edilicia de las instalaciones del mencionado efector”, reza la resolución del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que determinó la clausura de una de los Hogares La Emilia.

Ese expediente, da cuenta que "se constató el incumplimiento de las condiciones de la planta física de las instalaciones, y sin que se respetase el derecho de los residentes a recibir un trato digno, desde la perspectiva de los derechos humanos y al cuidado y asistencia de personal idóneo, suficiente y capacitado a tal fin; disponiendo la ley que la infracción a tales normas constituye falta gravísima, que podrá sancionarse con la clausura definitiva de la institución”.

La Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores detectó e informó que el lugar tenía capacidad máxima para 8 camas y tenía 33. Poco después, en abril del año pasado y producto de una nueva visita de inspección, concluyeron: “La situación más grave y preocupante, es que en lugar de retirar las camas, según lo establecido, se han agregado en mayor número, llegando a la totalidad de 37 camas”. A las claras, la situación no fue corregida en el plazo otorgado a tal fin y la clausura fue inevitable.

De acuerdo a las nuevas denuncias, las condiciones de cuidado de los ancianos no distaban demasiado entre una sede y la otra.

La propietaria, una médica policial

Emilia Garcilazo es Oficial Principal de la Sección Sanidad de Federación, y está destinada como médica policial en San Jaime de la Frontera y Los Conquistadores.

Es médica de policía desde 2017 y era directora del Hospital "San Vicente" de San Jaime de la Frontera desde 2012, cargos que son incompatibles. Según informó la Policía de Entre Ríos, Garcilazo presentó un expediente por el que solicitó por vía de excepción ejercer en ambos espacios, lo cual no ha sido definido por el Ministerio de Gobierno y Trabajo.

No obstante y ante la reciente clausura del geriátrico de su propiedad, la institución policial hizo saber que se avanzó en las últimas semanas en el sumario administrativo que se le inició a Garcilazo, tras las revelaciones periodísticas de Cuestión de Fondo. Las mismas remiten a denuncia de mala praxis e irregularidades en su desempeño como ex directora del Hospital de San Jaime de la Frontera.

El caso de Otilia, a quien le prohibieron tener contacto con su pareja alojada en La Emilia

A principios de este año,FM Estación Plus Cresporeveló el testimonio de una mujer que llevó su situación a la justicia de Diamante, precisamente contra una de las residencias clausuradas: "Mi pareja tiene 78 años y está internada en una de las residencias que tiene la institución geriátrica en la ciudad de Ramírez. Cuando lo ingresamos todo parecía muy lindo, pero después ha habido tantas situaciones feas, que decidí comunicarlo a quienes tienen que saberlo y después de eso, no me dejan siquiera entrar a verlo. La última vez que me dejaron visitarlo estaba mal, por eso quiero llevarlo a una clínica de Crespo, donde nos atendemos desde hace muchísimos años. Que lo revisen, le hagan estudios, que puedan darle los médicos el tratamiento que necesita".

"Una mañana yo lo ví mal, a la visita siguiente otra vez y entonces les ofrecí llevarlo a hacerlo atender. Me negaron eso", contó angustiada una y otra vez la señora, en cada repartición pública a la que fue a buscar ayuda.

