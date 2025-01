Desesperado pedido de una mujer a la Justicia y Provincia, para que le permitan retirar a su pareja de un geriátrico

Una vecina de General Ramírez puso en manos de la Fiscalía de Diamante una situación que la angustia de sobremanera, ya que se trata de las condiciones y el estado de salud de su compañero de vida, quien desde hace un tiempo se encuentra en una Residencia para Adultos Mayores.

Otilia -cuya identidad completa este medio se reserva-, relató a FM Estación Plus Crespo: "Mi pareja tiene 78 años y está internada en una de las residencias que tiene la institución geriátrica en la ciudad de Ramírez. Cuando lo ingresamos todo parecía muy lindo, pero después ha habido tantas situaciones feas, que decidí comunicarlo a quienes tienen que saberlo y después de eso, no me dejan siquiera entrar a verlo. La última vez que me dejaron visitarlo estaba mal, por eso quiero llevarlo a una clínica de Crespo, donde nos atendemos desde hace muchísimos años. Que lo revisen, le hagan estudios, que puedan darle los médicos el tratamiento que necesita".

"Una mañana yo lo ví mal, a la visita siguiente otra vez y entonces les ofrecí llevarlo a hacerlo atender. Me negaron eso y me dijeron que ya estaba por llegar la médica del Hogar. Nunca apareció. Fui a la tarde, a la mañana siguiente, a la tarde siguiente y siempre la doctora estaba por llegar", contó.

La señora explicó que los hijos viven en Córdoba y agregó: "Yo estoy acá, en el día a día, siempre me encargué de él. No me explican por qué ahora de repente no lo puedo sacar, si soy quien lo retiró las veces anteriores -que lo he llevado con mi auto- a la clínica de Crespo, como cuando se hizo una tomografía hace un tiempo. La encargada me hizo firmar e incluso tengo el papel de concubinato con él".

"He visto un abogado, fui a la comisaría y me han llamado de Paraná, corroborando los datos del paciente por el que estoy reclamando. No fui a la Municipalidad porque supuestamente depende de la Provincia, pero no sé si tienen habilitación. Ahora estoy esperando qué resolución van a tomar del Juzgado", sostuvo con tono de desesperación, al referirse que se trata de la salud y calidad de vida del hombre.

Otilia manifestó que la relación con la institución geriátrica se fue desgastando: "Hay muchas cosas por contar. Me pedían elementos para curarlo siendo que él no tenía ninguna herida en ese tiempo. Me exigían que llevara una caja de 60 pastillas, cuando es una por día, tenía 30 todavía del mes anterior y así otras cosas más pasaron, hasta que sucedió esto de no poderlo llevar al médico", detalló.