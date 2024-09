Bomberos "alertas y movilizados", piden audiencia con Rogelio Frigerio

Estación Plus Crespo

Hubo resultados parciales a las numerosas gestiones, tendientes a exigir el debido cumplimiento de la asistencia provincial regulada por las diferentes legislaciones. Ese contexto fue abordado este sábado 31 de agosto, comenzándose un plan de lucha.

La medida fue decidida en la reunión que mantuvieron los directores de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV).

En un documento emitido luego del encuentro -al que accedió FM Estación Plus Crespo- la entidad expresó que "hoy existe una nueva Ley 11.116 de Bomberos Voluntarios en Entre Ríos, la que se logró luego de años de trabajo y lucha. Fue sancionada por unanimidad y promulgada en diciembre de 2023, y ya ha pasado un tiempo prudencial para el cumplimiento en su totalidad", inicia la explicación pública.

"El Estado comenzó por el lado de las exigencias y con el tema del 'no hay plata', sólo ha abonado algunos subsidios establecidos por la Ley, aunque fuera de término. A su vez no ha cumplido con los derechos establecidos en la misma, como por ejemplo, el reconocimiento del Bombero Voluntario después de 25 años de servicio o el aporte a la Mutual (AMBVER) para aquellos bomberos que no tienen cobertura social", plantearon.

"La misma Ley establece en su Art. 38 de dónde salen los recursos y su porcentaje, siendo 1.5% del impuesto inmobiliario urbano y el 1.5% del impuesto inmobiliario rural, más los demás recursos que se prevean para garantizar los beneficios y operatividad de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios", especificó el documento y agrega: "El Art. 40 establece a ATER un plazo de 72 horas, luego de haber percibido esos impuestos, para depositar lo recaudado en una cuenta especial para estos fines".

El sistema de Bomberos Voluntarios en Entre Ríos cuenta con más de 70 instituciones. Haciendo una reflexión, la entidad sostuvo: "Si de ellas tuviese que hacerse cargo el Estado, sólo en sueldos la Provincia debería erogar más de 21.000 millones de pesos al año"; y sin perjuicio de ello, destacaron su trascendencia social: "Las instituciones de Bomberos Voluntarios han dado muestras inequívocas en todo requerimiento que ha ocurrido en diferentes incendios, accidentes o búsquedas de personas, respondiendo de forma efectiva y rápida".

La Federación -en reunión de sus asociadas- ha tomado la determinación de declarar la Emergencia, Alerta y Movilización para todo su sistema, "solicitando el inmediato cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley 11.116 por parte del Estado Provincial" y que "el Gobernador Frigerio nos reciba y se comprometa al cumplimiento de ésta", afirmaron.

"Estamos cansados de no tener respuesta, del ninguneo y de las evasivas. Las Instituciones de Bomberos Voluntarios estamos para ayudar a la gente en situaciones de diferente índole, como incendios, accidentes y tantos otros. Para eso se necesitan recursos y con tortas fritas y rifas no alcanza, menos con un gobierno desentendido", concluyeron.